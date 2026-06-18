Squali in Italia, mappa degli avvistamenti: perché sono aumentati
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Anche i grandi predatori fanno parte della biodiversità del mar Mediterraneo: gli squali non sono una presenza sconosciuta nelle nostre acque, sebbene negli ultimi tempi gli avvistamenti sembrino essere aumentati. Nella maggior parte dei casi si tratta di specie non pericolose per l’uomo – anche se la prudenza è sempre consigliata, qualora dovesse verificarsi un incontro. Ma quali sono le zone in cui si registra il maggior numero di avvistamenti? Ecco la mappa degli squali in Italia e il motivo per cui oggi se ne incontrano molti di più.
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