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Le squadre di calcio che valgono di più in Italia e nel mondo

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono 4 le squadre italiani presenti nella classifica di Forbes che mette in fila i club di calcio di maggior valore al mondo. In media le società presenti nelle prime 30 posizioni della graduatoria valgono 2,9 miliardi di dollari, il 21% in più rispetto all’anno precedente.

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