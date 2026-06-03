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Le squadre di calcio che valgono di più in Italia e nel mondo
Sono 4 le squadre italiani presenti nella classifica di Forbes che mette in fila i club di calcio di maggior valore al mondo. In media le società presenti nelle prime 30 posizioni della graduatoria valgono 2,9 miliardi di dollari, il 21% in più rispetto all’anno precedente.
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