di
Spotify Wrapped, i cantanti italiani più ascoltati nel 2025
Chi sono gli artisti più ascoltati in Italia? A rivelarlo è Spotify Wrapped 2025, il consueto riassunto di fine anno pubblicato dalla nota piattaforma di streaming musicale. Largo alle classifiche delle artiste e degli artisti più acclamati del nostro Paese.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Quanto costa il panettone di Iginio Massari per le ATP Finals
-
In vendita la casa di Vittorio De Sica a Roma: il maxi prezzo
-
Aurora boreale in Italia, magico show dalle Alpi alla Sardegna
-
Classifica delle città meno sicure d'Italia: le 10 più pericolose
-
Quanto costa il Panettone d'Oro per il Natale 2025
-
Qualità della vita in Italia, migliori città: la classifica 2025
-
Il Quintalino di Alessandro Cattelan ha "chiuso definitivamente"
-
Quanto costa dormire una notte nell'hotel di De Niro a Roma
-
Cubo olimpico in piazza Duomo a Milano: cos'è e perché è lì