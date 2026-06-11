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I 100 sportivi più influenti al mondo nel 2026: 2 sono italiani
Sono due gli italiani presenti all’interno dell’elenco della rivista Time dedicato ai 100 sportivi più influenti al mondo nel 2026: scopriamo chi sono le personalità più importanti nel mondo dello sport.
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