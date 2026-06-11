Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

I 100 sportivi più influenti al mondo nel 2026: 2 sono italiani

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono due gli italiani presenti all’interno dell’elenco della rivista Time dedicato ai 100 sportivi più influenti al mondo nel 2026: scopriamo chi sono le personalità più importanti nel mondo dello sport.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI