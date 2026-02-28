Spiaggia rosa di Budelli, addio alla casa dello storico guardiano

La spiaggia rosa di Budelli ha ospitato per anni la casa del suo storico guardiano, Mauro Morandi, ma a breve questo edificio sarà distrutto

Sull’isola di Budelli non resterà più traccia della casa che, per oltre trent’anni, è stata il simbolo della presenza di Mauro Morandi, il custode diventato leggenda della Spiaggia Rosa. La decisione è stata adottata nella prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. L’abitazione del famoso guardiano sarà a breve rimossa e l’area naturale sarà completamente ripristinata.

Perché la Spiaggia Rosa di Budelli dice addio alla casa del suo guardiano

La Spiaggia Rosa si trova sull’isola di Budelli, nell’Arcipelago di La Maddalena, nel nord della Sardegna, tra le acque cristalline delle Bocche di Bonifacio. Oggi l’isola è interamente pubblica e gestita con rigidi criteri di conservazione. La casa del “guardiano” Mauro Morandi sorgeva a pochi passi dalla celebre spiaggia. Dopo il suo allontanamento nel 2021, imposto dall’Ente Parco al termine di un lungo contenzioso, si era aperto il dibattito sul destino dell’edificio che era stato la sua casa.

Alcuni avevano ipotizzato una riconversione. Si era, infatti, parlato di trasformare l’edificio in un presidio per l’educazione ambientale o in uno speciale centro visite. L’ultima valutazione di incidenza ambientale ha, però, bocciato ogni progetto di riutilizzo. In un’area classificata come zona di massima tutela, la permanenza di una struttura edilizia non è considerata compatibile con le normative vigenti. La scelta è stata dunque quella di lasciare che la natura torni a occupare completamente lo spazio.

Chi era Mauro Morandi, il “guardiano” di Budelli

Classe 1939, Mauro Morandi era un ex insegnante di Modena arrivato a Budelli quasi per caso nel 1989. Il suo obiettivo iniziale era raggiungere la Polinesia per cambiare vita, ma durante la navigazione si fermò in Sardegna. Qui fu conquistato dal mare turchese e dalla sabbia rosata dell’isola di Budelli tanto che decise di restare nell’isola. All’epoca, infatti, l’isola era ancora privata e si cercava un custode.

Morandi prese il posto del guardiano uscente e da quel momento iniziò una permanenza durata 32 anni. Viveva in solitudine, in una casa semplice, dedicando il suo tempo alla manutenzione e alla difesa della Spiaggia Rosa. Ha, infatti, sempre cercato di impedire che turisti portassero via sabbia o frammenti di conchiglie e la sua figura era diventata iconica. Soprannominato “l’eremita di Budelli”, era stato protagonista anche di un articolo dell’Economist che lo soprannominò “il Robinson Crusoe del Mediterraneo”.

Nel frattempo, però, l’area è passata sotto il controllo statale e nel 2021 Morandi è stato costretto a lasciare l’isola, anche a causa di problemi di salute. Morandi è morto a 85 anni, lontano dalla sua Budelli. Ora la demolizione della sua abitazione rappresenta simbolicamente la fine di un’epoca.

La Spiaggia Rosa di Budelli: perché è famosa

Budelli è parte di un territorio protetto di altissimo valore naturalistico, inserito all’interno del Parco Nazionale e dell’area marina protetta. La Spiaggia Rosa è considerata una delle meraviglie naturali più rare del Mediterraneo. Il suo colore unico deriva dalla presenza di minuscoli frammenti di corallo, conchiglie e microrganismi, tra cui la Miniacina miniacea, che conferiscono alla sabbia una tonalità rosata.

Proprio per proteggere l’ecosistema, l’accesso diretto alla spiaggia è vietato da anni. Ora è possibile ammirarla solo dal mare o da punti panoramici autorizzati, senza poter calpestare la sabbia. Nonostante i divieti, è già stato lanciato un allarme per la presenza di molti rifiuti così come per il fenomeno del prelievo illegale di sabbia. Recentemente, associazioni ambientaliste hanno segnalato casi di vendita online di sabbia rosa sottratta illegalmente.