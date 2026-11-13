Spiaggia di Cetraro invasa da piccoli pesci argentati

Migliaia di pesciolini argentati hanno invaso la spiaggia di Cetraro in Calabria, provincia di Cosenza: in tanti accorsi per raccoglierli dalla riva

Una vera e propria invasione di pesci è avvenuta sulla spiaggia di Cetraro, località della Calabria in provincia di Cosenza: il bagnasciuga è stato ricoperto da migliaia di angiole, piccoli pesci argentati e i cittadini che sono subito accorsi a raccoglierle.

La spiaggia di Cetraro è stata invasa da piccoli pesci

Per pescare non sono servite né barche né reti: sono bastati secchi e bacinelle per raccogliere le migliaia di angiole che hanno invaso la spiaggia di Cetraro in Calabria. E c’è addirittura chi si è munito di scolapasta per fare scorta dei pesciolini che il mare ha portato sul bagnasciuga, finendo anche tra i sassi.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini della località calabrese in provincia di Cosenza, anche grazie al post pubblicato su Facebook da parte di una abitante della zona. Nel post si legge: “Stamattina, uscendo di casa, ho notato qualcosa di insolito sulla spiaggia – ha scritto la donna – mi sono trovata davanti a uno spettacolo che in sei anni, da quando vivo qui, non avevo mai visto”.

La donna ha raccontato di aver visto numerose persone chine sulla riva con secchi, buste e scolapasta: incuriosita, ha deciso di avvicinarsi per vedere di persona cosa stesse succedendo e si è ritrovata davanti migliaia di pesciolini arrivati sulla spiaggia.

I pesci argentati arrivati in spiaggia vengono chiamati angiole dagli abitanti del posto e non rappresentano certo una novità per chi conosce la costa tirrenica calabrese. La loro comparsa vicino alla riva appartiene anche alla memoria delle comunità marinare e quando i banchi arrivavano vicino alla riva rappresentava un’occasione per portare qualcosa da cucinare e mettere in tavola.

Le angiole fanno parte della tradizione gastronomica locale e vengono preparate in diversi modi: c’è chi le frigge e chi, invece, preferisce cucinarle in un tegame, insieme a pomodorini, origano e peperoncino. Sono le protagoniste di una cucina semplice, legata al pescato e alle abitudini di una popolazione dove per anni il mare ha rappresentato una risorsa alimentare quotidiana.

Le cause del fenomeno

Sono ancora da chiarire le cause del fenomeno che ha portato migliaia di pesci argentati sulla spiaggia di Cetraro. Tra le tante ipotesi formulate, una delle più accreditata è che i banchi di pesci, inseguiti dai predatori, avrebbero cercato riparo nelle acque più basse, fino a raggiungere la battigia.

A contribuire all’invasione sul bagnasciuga sarebbero state anche le correnti e le variazioni della temperatura marina, due elementi che possono influenzare gli spostamenti delle specie marine.

Episodi simili a quello di Cetraro si sono verificati in altre zone d’Italia, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2026: uno riguarda la spiaggia di Portoferraio sull’isola d’Elba, dove centinaia di acciughe hanno invaso la darsena medicea, restando a secco. I presenti si erano immediatamente attivati per ributtare i pesciolini in mare.

Qualche giorno prima, centinaia di acciughe erano finite anche sulla spiaggia delle Grazie, frazione del Comune di Porto Venere in provincia di La Spezia: anche in quell’occasione i bagnanti hanno cercato di riportare i pesci in acqua prima che fosse troppo tardi.