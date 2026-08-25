Sulla spiaggia di Alassio spunta un oggetto gigante misterioso

Sulla spiaggia di Alassio, località della Liguria, è spuntato un oggetto misterioso: un grande cilindro nero che ha attirato l'attenzione dei bagnanti

Scena da film sulla spiaggia di Alassio dove nella giornata di domenica 23 agosto 2026 è comparso un oggetto misterioso: un enorme cilindro scuro arenato vicino al molo.

Oggetto misterioso comparso sulla spiaggia di Alassio

La comparsa dell’oggetto misterioso ha portato i presenti a scattare foto e girare video per poi postare tutto sui social. Ed è partita la corsa all’individuazione: di cosa si tratta?

L’ipotesi che va per la maggiore è quella di un parabordo, una protezione per lo scafo, che probabilmente apparterrebbe a una nave da crociera. Per molti si tratta di un parabordo utilizzato in ambito portuale che sarebbe finito in acqua e poi trasportato dalle correnti fino alla spiaggia di Alassio.

Ma non è l’unica possibilità: c’è chi ha preso in considerazione anche un eventuale distacco avvenuto nella zona di Vado Ligure, anche se fino a questo momento non sono arrivate conferme ufficiali sulla provenienza dell’oggetto.

Il mistero resta ancora aperto, dopo che sul posto sono intervenuti gli agenti della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Alassio per mettere in sicurezza l’area; in corso, invece, le verifiche per capire come procedere alla rimozione dell’oggetto.

Non trattandosi di un semplice rifiuto, le operazioni per la rimozione richiedono grande attenzione, anche e soprattutto per via delle dimensioni e del peso del cilindro che va spostato senza creare ulteriori problemi sulla spiaggia. Nonostante la sua mole, fortunatamente l’oggetto non ha arrecato alcun danno ai bagnanti e non risultano segnalazioni di urti o danni ad altre imbarcazioni.

L’oggetto misterioso è comparso in un punto molto frequentato del litorale ligure, la zona a ridosso del molo, in una giornata di piena stagione estiva, quando la spiaggia è affollata. La presenza dell’oggetto, per dimensioni e forma, ha attirato inevitabilmente l’attenzione dei bagnanti.

Il molo di Alassio, tra l’altro, è uno dei punti più conosciuti della nota località della Liguria e nel corso dei mesi estivi viene utilizzato anche per manifestazioni e iniziative; la zona, per questo motivo, è sottoposta a un attenzione particolare dal punto di vista della sicurezza e della vigilanza.

Cos’è un parabordo e a cosa serve

In attesa di notizie che facciano luce, una volta per tutte, sull’identità dell’oggetto misterioso trovato sulla spiaggia di Alassio, l’ipotesi più accreditata è quella del parabordo: è un dispositivo che viene utilizzato nelle infrastrutture portuali per proteggere sia le navi che le banchine durante le operazioni di attracco.

Il parabordo, quando una grande imbarcazione arriva in porto, serve per assorbire parte dell’energia dell’imbarco: per questo motivo viene realizzato con materiali molto resistenti ed elastici.

La forma e le dimensioni dell’oggetto trovato ad Alassio, inserita di recente nella classifica delle località con le spiagge più costose d’Italia, sarebbero compatibili con i parabordo: resta da capire, però, la sua provenienza, così come la dinamica che lo ha portato fino alla battigia.

Sui social, nel frattempo, le foto e i video dell’oggetto misterioso hanno generato commenti anche molto ironici: qualcuno ha ricordato i tanti film di fantascienza, di quelli dove gli eroi sono alle prese con “oggetti non identificati”; ad altri, invece, quello strano cilindro sulla battigia di Alassio ha ricordato il cavallo di Troia, riportato di recente al cinema dall‘Odissea di Nolan.