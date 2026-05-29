Le spiagge più e meno care d'Italia per l'estate 2026

In vista dell’estate 2026, Altroconsumo ha condotto una ricerca per svelare quali sono le spiagge più e meno care d’Italia. L’associazione dei consumatori ha contattato telefonicamente, e in forma anonima, più di duecento stabilimenti balneari situati in dieci diverse località italiane, chiedendo i prezzi per la settimana che va dal 2 all’8 agosto 2026. A livello nazionale per quel periodo la tariffa media è di 225 euro, in crescita del 6% rispetto allo stesso lasso di tempo del 2025.