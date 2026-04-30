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Le spiagge più belle del mondo nel 2026, 2 italiane in classifica
Pubblicata la nuova edizione di The World’s 50 Best Beaches, la classifica annuale dedicata alle spiagge più belle del mondo: non poteva mancare l’Italia, presente con due spiagge nella graduatoria del 2026.
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