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Le spiagge più belle del mondo nel 2026, 2 italiane in classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Pubblicata la nuova edizione di The World’s 50 Best Beaches, la classifica annuale dedicata alle spiagge più belle del mondo: non poteva mancare l’Italia, presente con due spiagge nella graduatoria del 2026.

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