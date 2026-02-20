Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Le spiagge più belle al mondo nel 2026, 3 sono in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le spiagge più belle al mondo? Lo rivela la classifica Spiagge Best of the Best dei Traveller’s Choice di Tripadvisor, basata sulle recensioni dei viaggiatori: presenti anche tre rappresentanti dell’Italia.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI