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Le spiagge più belle d'Europa nel 2026, una è in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

European Best Destinations ha stilato la classifica delle spiagge più belle d’Europa nel 2026: nelle prime dieci posizioni della graduatoria continentale c’è anche una spiaggia italiana.

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