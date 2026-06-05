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Le spiagge più belle d'Europa nel 2026, una è in Italia
European Best Destinations ha stilato la classifica delle spiagge più belle d’Europa nel 2026: nelle prime dieci posizioni della graduatoria continentale c’è anche una spiaggia italiana.
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