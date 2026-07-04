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Quali sono le spiagge a numero chiuso più belle d'Italia

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Alcune località hanno semplicemente una “capienza massima”, altre richiedono un vero e proprio ticket d’accesso – a pagamento, ovviamente. Sono le spiagge a numero chiuso, che in Italia stanno diventando un fenomeno sempre più frequente: nascono dall’esigenza di tutelare il patrimonio naturalistico delle nostre coste, in particolar modo nelle zone più fragili dal punto di vista geologico. Per limitare l’overtourism, alcuni comuni hanno adottato questa soluzione volta a preservare la bellezza e l’integrità delle loro spiagge. Scopriamo quali sono le più belle in Italia.

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