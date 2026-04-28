Spiagge libere più belle d'Italia, la classifica del Guardian

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le zone con le spiagge libere più belle d’Italia? A rivelarlo è il ‘Guardian’ che ha stilato una classifica dedicata ai tratti di costa più incantevoli del nostro Paese.