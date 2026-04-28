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Spiagge libere più belle d'Italia, la classifica del Guardian
Quali sono le zone con le spiagge libere più belle d’Italia? A rivelarlo è il ‘Guardian’ che ha stilato una classifica dedicata ai tratti di costa più incantevoli del nostro Paese.
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