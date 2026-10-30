Gli spaghetti sono nati a Trabia? Il caso a X Factor

Il caso degli spaghetti a X Factor: un concorrente del reality musicale, durante la prima serata live, ha affermato che sono stati inventati a Trabia

A X Factor è scoppiato il caso spaghetti: un concorrente del reality show musicale, durante la prima serata live, ha dichiarato che la loro invenzione si deve a Trabia, Comune siciliano distante poco più di trenta di chilometri da Palermo.

Caso spaghetti a X Factor: sono nati a Trabia?

Il concorrente di X Factor Manuel Gargano, durante una conversazione avuta nel backstage con Paola Iezzi, una dei giudici del reality, ha detto che il suo Comune di origine, Trabia, ha inventato gli spaghetti: un’affermazione abbastanza audace che ha scatenato un dibattito durante la prima serata live del noto show televisivo.

Stabilire con certezza chi sia stato a inventare gli spaghetti, di recente inseriti nella classifica dei formati di pasta più cercati su Google, è difficile se non impossibile, ma quanto affermato dal concorrente di X Factor non è lontano dalla realtà, anzi.

Alcuni documenti medievali che risalgono all’anno 1154, compilati dal geografo Al Idrisi e scritti per il Re Ruggero II di Sicilia, attestano che nel piccolo borgo siciliano si produceva una pasta filiforme chiamata Itriya, ben cento anni prima della nascita di Marco Polo, l’esploratore che secondo diverse linee di pensiero avrebbe importato gli spaghetti dalla Cina.

I documenti in questione fanno parte dell’opera di Al Idrisi intitolata ‘Libro di Ruggero’, in cui descrive diverse località della zona: tra queste Trabia, indicata come un posto ricco d’acqua e di mulini. Il geografo racconta di una fiorente attività legata alla lavorazione dell’Itriya, descritta come una pasta a forma di fili.

Quelli che possono essere considerati gli antenati degli spaghetti venivano fabbricati in grandi quantità e spediti via mare verso la Calabria e altri territori, sia cristiani che musulmani: non si trattava, dunque, di una produzione domestica o circoscritta al territorio, bensì di una produzione che già al tempo prevedeva una fitta rete di distribuzione lontano dai confini dell’isola.

La conferma del sindaco di Trabia

A sostegno della tesi sostenuta dal concorrente di X Factor Manuel Gargano sulla nascita degli spaghetti, sono arrivate le parole del sindaco Francesco Bondi che ai microfoni di ‘TeleOne’ ha confermato il primato del Comune della Città Metropolitana di Palermo:

“Cento anni prima che nascesse il viaggiatore veneziano Marco Polo, gli spaghetti, chiamati Itriya, si producevano con la farina di semola di grano duro proprio nel territorio di Trabia nel 1154 – ha spiegato il primo cittadino – A scoprirlo il geografo arabo Al Idrisi che sbarcò proprio sulla spiaggia della Tonnara di Trabia e vide numerosi mulini che producevano questo tipo di pasta lunga e filiforme”.

Nel corso dell’intervista, il sindaco Francesco Bondi ha mostrato una pergamena donata al Comune dalla Fondazione Agnesi che ha condotto gli studi sulla storia della pasta, dove è stato riportato uno stralcio della narrazione di Al Idrissi, tratto da ‘Il grande libro di Ruggero’, conservato all’interno della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana a Palermo.

In chiusura, il sindaco ha ringraziato Manuel Gargano, orgoglio di Trabia: “Colgo l’occasione per ringraziare Manuel, perché con orgoglio porta avanti il nome del nostro paese. E da Trabia lo sosterremo sempre di più per la sua bravura, umiltà e determinazione. La sua passione per la musica lo porterà verso traguardi importanti”.