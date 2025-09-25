Gli spaghetti alla Claudia Cardinale sono iconici: la ricetta

Un piatto prelibato che punta tutto sulla semplicità: gli spaghetti alla Claudia Cardinale, tanto amati dall'attrice italiana, hanno fatto il giro del mondo

Dal cinema alla cucina: Claudia Cardinale è stata un’attrice meravigliosa, una vera e propria icona che ha travalicato i confini nazionali, ma anche un’ottima cuoca (e una buona forchetta, almeno a giudicare dalle immagini d’epoca che la vedono ritratta davanti ad un fumante piatto di pasta). È sua una delle ricette che, soprattutto in questi ultimi giorni, sta tornando a fare il giro del mondo. Si tratta degli spaghetti alla Claudia Cardinale, oggi diventati un omaggio alla grande diva italiana nel momento del suo addio terreno.

Claudia Cardinale, la diva italiana

Si è spenta all’età di 87 anni la grandissima attrice italiana Claudia Cardinale, che il 23 settembre 2025 ha detto addio alla sua famiglia dopo una lunga malattia. Diva per eccellenza, debuttò ancora giovanissima negli anni ’50 e divenne ben presto la musa di alcuni dei più importanti registi dell’epoca, tra cui Mario Monicelli, Federico Fellini e Luchino Visconti. La sua lunghissima carriera la portò ben oltre i confini italiani, recitando in numerose pellicole hollywoodiane accanto ad attori del calibro di John Wayne, Brigitte Bardot e Alain Delon.

Tanti i riconoscimenti che Claudia Cardinale ottenne nel corso della sua carriera, tra cui diversi David di Donatello e Nastri d’Argento (oltre al Leone d’Oro alla carriera che le venne assegnato nel 1993, durante la Mostra del Cinema di Venezia). La sua bellezza incantò non solamente il grande pubblico, ma anche i colleghi che ebbero modo di lavorare accanto a lei. Celebri le parole dell’attore britannico David Niven, che ebbe modo di definirla “la più bella invenzione degli italiani dopo gli spaghetti”.

E proprio gli spaghetti oggi tornano a consacrare la Cardinale, stavolta non per meriti artistici, bensì per la sua passione per la cucina. L’attrice, nel corso degli anni ’70, omaggiò i suoi fan di una ricetta che ebbe grande successo, e che ora fa nuovamente il giro del mondo per la sua bontà e semplicità. Si tratta degli spaghetti alla Claudia Cardinale, un primo piatto tanto gustoso quanto facilissimo da realizzare, che porta in tavola ingredienti genuini e deliziosi.

La ricetta degli spaghetti alla Claudia Cardinale

Burro, prosciutto cotto, erbe aromatiche e Parmigiano Reggiano: sono questi i pochi (ma gustosissimi) ingredienti che prevede la ricetta degli spaghetti alla Claudia Cardinale, pubblicata per la prima volta in alcune riviste degli anni ’70. La preparazione è semplicissima, l’ideale per chi ha poco tempo da trascorrere in cucina ma non vuole rinunciare ad un piatto prelibato per stupire i suoi commensali.

Dopo aver fatto sciogliere il burro in una padella, a fuoco basso, aggiungete il prosciutto cotto tagliato a striscioline e le erbe aromatiche (prezzemolo tritato e foglie di basilico). Nel frattempo, cuocete gli spaghetti avendo cura di lasciarli al dente: a cottura ultimata, trasferite la pasta nella padella con il burro e il prosciutto, facendola saltare per un paio di minuti. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura per amalgamare bene gli ingredienti e creare una deliziosa cremina. Infine, impiattate e spolverate gli spaghetti con una generosa dose di Parmigiano Reggiano. Il piatto è servito, potete ora gustare la ricetta della Cardinale ormai diventata iconica, che proprio come lei coniuga genuinità e semplicità.