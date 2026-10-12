Gli spaghetti all'Assassina di Brooklyn Beckham sono un caso

Gli spaghetti all'Assassina cucinati da parte di Brooklyn Beckham sono un caso: le reazioni al video della preparazione pubblicato sui social

Gli spaghetti all’Assassina rappresentano una delle ricette più famose al mondo della tradizione barese e anche Brooklyn Beckham, figlio dell’ex calciatore David, si è voluto cimentare nella loro preparazione, con risultati abbastanza discutibili.

Perché gli spaghetti all’Assassina di Brooklyn Beckham sono diventati un caso

Grande amante della cucina, Brooklyn Beckham pubblica spesso sui social video che lo vedono alle prese con i fornelli mentre cucina specialità spesso appartenenti alla tradizione italiana. Stavolta è stato il turno degli spaghetti all’Assassina, piatto barese con cui il modello inglese, figlio di David, ha voluto cimentarsi.

Nel video si vede Brooklyn mettere la pentola sul fuoco, aggiungere il concentrato di pomodoro e del brodo già pronto, sale, origano e qualche foglia di basilico per poi mescolare il tutto. Il video prosegue con Brooklyn che affetta dell’aglio confezionato e prepara il soffritto in un’altra padella con olio, peperoncino e ancora concentrato di pomodoro.

In seguito adagia gli spaghetti crudi sulla padella e versa altro condimento, lasciandoli cucinare. Alla fine impiatta gli spaghetti aggiungendo stracciatella e basilico. Il post social, nel giro di poche ore, ha raggiunto un milione di clic, facendo incetta di commenti: i follower stranieri hanno apprezzato, mentre molti italiani hanno espresso il proprio dissenso per via di una preparazione distante da quella della ricetta originale.

C’è chi ha chiesto a Brooklyn, che già in passato aveva fatto discutere per la preparazione della Carbonara, dove fosse finita la salsa di pomodoro, fondamentale per la preparazione della ricetta originale, e chi proprio non ha gradito la scelta di usare il brodo, chiedendosi se fosse di pollo. Emblematico il commento di un utente che ha definito il video “non per gli italiani”.

La vera ricetta della pasta all’Assassina

Al netto degli errori compiuti da Brooklyn Beckham in cucina, come si preparano gli spaghetti all’Assassina? La ricetta tradizionale prevede l’uso dei seguenti ingredienti: spaghetti o vermicelli, aglio, olio extravergine di oliva, pomodori pelati, peperoncino e cipolle.

Gli spaghetti vanno sbollentati cotti in una padella, meglio se di ferro, con i pelato schiacciati a mano, aglio e peperoncino fresco, fino a quando il pomodoro non si asciuga e forma una rosolatura superficiale. Nel corso della preparazione, i pomodori schiacciati a mano, quando vanno a contatto con l’olio bollente, provocano una fiammata e conseguente fumo, dal quale deriva il tipico sentore affumicato della specialità barese.

Esistono anche delle varianti in cui la pasta viene risottata, tostata e inserita in padella direttamente cruda; in altre si usa il concentrato di pomodoro al posto dei pelati, diluito in acqua. Presenti nella classifica delle ricette italiane più cercate sul web al mondo, gli spaghetti all’Assassina hanno ricevuto il riconoscimento P.A.T dei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani inclusi in un apposito elenco istituito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la collaborazione delle Regioni.

I prodotti P.A.T. sono quelli “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”.

Pur essendo una ricetta che risale agli anni Sessanta, gli spaghetti all’Assassina sono tornati in auge a partire dal 2013 grazie a un gruppo Facebook di estimatori, l’Accademia dell’Assassina; la presenza in alcune scene della fiction Rai ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ interpretata da Luisa Ranieri e tratta dall’omonimo libro della scrittrice Gabriella Genisi ha contribuito a rendere la specialità barese ancora più popolare.