Una cittadina della Sicilia affacciata sul mare ha fatto innamorare gli scandinavi, che hanno dato il via a un inatteso boom di acquisti immobiliari

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C’è una cittadina della Sicilia che negli ultimi tempi ha conquistato gli scandinavi grazie a un programma televisivo che, oltre a far conoscere le bellezze del territorio al pubblico del Nord Europa, ha dato origine a un inatteso boom di acquisti immobiliari e ha anche contribuito a riportare vita nel centro storico.

Dove acquistano casa gli scandinavi in Sicilia

A registrare un vero e proprio boom di compravendite immobiliari è Termini Imerese, comune della provincia di Palermo affacciato sulla costa tirrenica.

Secondo quanto riportato da ‘Tgcom24’, nell’arco di un anno quasi 200 scandinavi hanno deciso di trasferirsi nella cittadina siciliana, tanto che alcuni nuovi proprietari hanno concluso l’acquisto della propria abitazione direttamente dall’estero, senza averla mai visitata di persona.

All’origine di questo fenomeno c’è un progetto dell’interior designer svedese Marie Olsson Nylander, che ha acquistato Palazzo Cirillo, una dimora storica di circa 450 metri quadrati rimasta inutilizzata per decenni. Le diverse fasi della ristrutturazione dell’edificio, risalente a circa tre secoli fa, sono diventate protagoniste di un programma trasmesso dalla televisione nazionale svedese durante la pandemia.

La trasmissione, che ha ottenuto un notevole seguito anche in Norvegia, Danimarca e Finlandia, ha avuto il pregio di offrire al pubblico l’occasione di conoscere una destinazione siciliana generalmente meno frequentata dal turismo internazionale rispetto alle vicine località balneari.

A raccontare e testimoniare la portata del successo televisivo sono stati Brittmarie e Bosse, una coppia svedese che, come si legge su ‘Tgcom24’, ha recentemente acquistato casa in paese: “Un milione di persone ogni settimana guardava questo programma, Termini Imerese è più famoso di Cefalù“.

A beneficiare di questa improvvisa popolarità è stato soprattutto il mercato immobiliare locale! Secondo le stime di Marie Wester, agente immobiliare di origine svedese che vive in Sicilia dal 2008, sarebbero tra 150 e 200 le abitazioni acquistate dai suoi connazionali.

Anche la presenza di una comunità già radicata sul territorio ha favorito l’arrivo di altre famiglie, che possono contare su una rete di conoscenze anche per la gestione delle proprietà durante i periodi trascorsi all’estero.

Perché gli scandinavi amano la Sicilia

Tra i principali fattori che alimentano l’interesse degli acquirenti stranieri figurano i prezzi degli immobili, particolarmente competitivi rispetto a quelli di altre destinazioni del Mediterraneo apprezzate dagli abitanti del Nord Europa, come Maiorca e Marbella.

A Termini Imerese è possibile trovare abitazioni con caratteristiche essenziali a circa mille euro al metro quadrato, mentre la disponibilità di spesa degli acquirenti oscilla mediamente tra i 100 mila e i 300 mila euro.

A incidere sulla scelta è anche la posizione geografica della cittadina, dalla quale si possono raggiungere comodamente in treno sia Palermo sia Cefalù. A questo si aggiunge la possibilità di vivere a contatto con la popolazione locale, in un contesto urbano che conserva le proprie abitudini quotidiane anche al di fuori della stagione estiva.

Naturalmente, anche il paesaggio esercita un certo fascino sui nuovi residenti, come dimostra la scelta di Brittmarie e Bosse che, davanti al panorama sul mare che si ammira dalla loro abitazione, hanno spiegato: “Benvenuti a casa nostra, è per questo che abbiamo scelto questo posto”.

Nel frattempo, stanno cambiando anche le finalità degli acquisti, e se inizialmente l’interesse riguardava soprattutto edifici da recuperare con investimenti contenuti, oggi alcuni acquirenti valutano la possibilità di acquistare più appartamenti da destinare agli affitti brevi.

Un fenomeno che l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Terranova, intende accompagnare attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, il miglioramento dell’accoglienza e il progetto del nuovo porto turistico, con l’obiettivo di favorire la rinascita del centro storico.