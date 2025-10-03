Sgarbi, la location del matrimonio è già un caso: l'avvertimento

Vittorio Sgarbi rivela di voler sposare Sabrina Colle, annunciando anche la chiesa dove si terrà il matrimonio: il parroco detta le sue condizioni

Come affermato in una recente intervista, Vittorio Sgarbi si sta pian piano riprendendo da un bruttissimo periodo: la depressione, i ricoveri in ospedale e i problemi familiari hanno messo a dura prova anche un carattere d’acciaio come quello che il critico d’arte ha sempre mostrato di avere. Il suo sostegno più grande è stata la compagna Sabrina Colle, che ora vuole finalmente sposare. Sgarbi ha anche annunciato la location del matrimonio, una splendida chiesa situata a Venezia. Ma il parroco ha deciso di mettere in chiaro alcuni punti, dettando le sue condizioni.

La chiesa del matrimonio di Sgarbi e Sabrina Colle a Venezia

Dopo tanti anni insieme, Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle sembrano vicini a compiere il grande passo. Il critico d’arte, che si è dimesso da Sottosegretario alla Cultura nel febbraio 2024 a seguito di quella che lui stesso ha dichiarato essere “un’ingiustizia assoluta”, è caduto in una profonda depressione e ha trovato nella sua compagna una delle poche ragioni per andare avanti. Non sorprende, dunque, che ora Sgarbi sia pronto a quel gesto rimandato fin troppe volte. La proposta ufficiale non sarebbe ancora arrivata, ma si parla già dei primi dettagli delle nozze.

Vittorio Sgarbi ha infatti deciso la location in cui verrà celebrato il matrimonio. Dato il suo immenso amore per l’arte, la scelta non poteva che ricadere nella romanticissima città di Venezia, culla di alcuni dei più grandi capolavori riconosciuti in tutto il mondo. Il critico, in particolare, vorrebbe festeggiare le sue nozze presso la Chiesa della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio. Al suo interno sono custodite preziosissime opere d’arte, tra cui alcuni pregiati quadri del Tintoretto. Un tesoro di cui Sgarbi vorrebbe circondarsi nel suo giorno più importante.

Il chiostro della Madonna dell’Orto, d’altra parte, ha ospitato di recente un altro matrimonio vip: stiamo parlando di una delle feste organizzate in occasione delle nozze italiane di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che ha richiamato personalità di spicco da ogni angolo del mondo.

Il parroco di Madonna dell’Orto detta le condizioni a Sgarbi

Per poter celebrare il proprio matrimonio presso la Chiesa della Madonna dell’Orto, tuttavia, Vittorio Sgarbi dovrà seguire un corso prematrimoniale. A dettare le condizioni è don Luciano Barbaro, parroco della chiesa di Cannaregio. In un’intervista al “Corriere della Sera”, ha infatti rivelato: “Non ho ricevuto nessuna richiesta. Non ci siamo mai messi nel business dei wedding planner. Chi si sposa qui deve dimostrare di aver seguito un percorso di fede cristiana“.

E ancora: “Non celebriamo molti matrimoni e chi ce lo chiede deve avere una valida motivazione, anche se si tratta di un personaggio famoso. Come prete ci tengo che chi si sposa qui abbia consapevolezza del passo che sta facendo”. Ci si chiede ora se Vittorio Sgarbi sia disposto ad accettare queste condizioni. Sul suo rapporto con la fede, d’altra parte, non sembra aver influito la depressione da cui si sta ancora riprendendo.

Rispondendo alla domanda di Aldo Cazzullo se in ospedale si fosse riavvicinato alla sua formazione cattolica, il critico ha affermato: “No, anche se ho avuto conforto dalla visita del cardinale di Genova, Angelo Bagnasco, che mi ha richiamato ai valori della vita”. E su ciò che accade dopo la morte, ha proseguito: “All’aldilà non credo. Noi sopravviviamo nell’eco di quello che abbiamo fatto. Michelangelo non è morto, perché è stato l’artista più vicino a Dio, e le sue opere riverberano tra noi”.