Sfera Ebbasta, quanto costa la collana con la Madonnina del Duomo

Nato nel 1992 con il nome di Gionata Boschetti, Sfera Ebbasta è diventato uno dei cantanti protagonisti della trap nazionale. Sfera è divenuto in poco tempo un’icona capace di attirare milioni di giovani e di influenzare moda, tendenze e cultura giovanile. Il 7 dicembre è stato il suo compleanno e per festeggiare la ricorrenza il cantante ha deciso di regalarsi quest’anno una collana davvero speciale.

La collana per il compleanno di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta continua a confermarsi uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Secondo Spotify Wrapped 2025, il report pubblicato a fine anno dalla nota piattaforma di streaming Spotify, il trapper di Cinisello Balsamo è ancora tra gli artisti italiani più ascoltati. Nel 2020, il suo comune natale, Cinisello Balsamo, gli aveva persino dedicato una piazza in occasione dell’uscita di un suo album, “Famoso”, poi divenuto un successo. Un riconoscimento pubblico, quello del Comune di Cinisello Balsamo, che testimonia il forte legame tra l’artista e il territorio da cui proviene.

Sono proprio la sua fama e il legame con le sue radici lombarde a ispirare uno dei regali più sorprendenti che Sfera potesse mai farsi. Per festeggiare i suoi 33 anni, Sfera Ebbasta, infatti, si è regalato un pezzo unico di gioielleria: una collana in oro rosa con un enorme ciondolo raffigurante la Madonnina del Duomo di Milano.

A realizzarla è stato Benny The Jeweler, uno dei più celebri gioiellieri della scena hip hop internazionale, specializzato in creazioni di gioielli destinate a rapper e star globali. Il profilo Instagram Benny The Jeweler ha pubblicato foto e video del pezzo, mostrando anche diversi particolari. Inoltre, è presente un post del momento in cui viene consegnato il regalo a Sfera. La collana è stata realizzata con 466 carati di oro rosa e 360 diamanti VVS, tra i più puri nella classificazione delle pietre preziose. Il tutto per un peso complessivo superiore al chilogrammo.

Il prezzo dell’opera dovrebbe aggirarsi attorno al mezzo milione di euro. La scelta di riprendere la Madonnina come ciondolo non è casuale. Sfera aveva già citato la Madonnina in uno dei suoi brani, “$€ Freestyle”, con il verso diventato ora più che mai iconico: “Cinquanta sul polso e cinquanta se suono, la Madonna al collo, la stessa del Duomo.” Il trapper ha ricevuto il regalo durante una festa privata in un locale milanese, come mostrato nelle storie e nei video pubblicati sui social.

La Madonnina del Duomo, simbolo di Milano

Il gioiello scelto da Sfera non raffigura un’immagine qualsiasi, ma la Madonnina del Duomo di Milano, che è uno dei simboli più profondi, amati e radicati nella cultura della città. La statua originale, realizzata nel 1774 dallo scultore Giuseppe Perego e collocata sulla guglia maggiore della Cattedrale, è alta oltre quattro metri ed è rivestita in bronzo dorato. Da lì la Madonna veglia sulla città da più di due secoli, ed è da sempre un punto di riferimento per i milanesi.

La Madonnina è protagonista di sfide, leggende, canzoni, poesie. Una delle regole dell’urbanistica milanese di anni fa stabiliva che nessun edificio doveva superare in altezza la celebre statua. Per questo motivo, quando nel 1950 è stato costruito il grattacielo Pirelli è stato necessario collocare una piccola copia della Madonnina sul tetto. La stessa pratica è stata poi ripetuta per altri palazzi iconici in città.