Sfera Ebbasta gira il video al Cenacolo di Leonardo: è polemica

Sferra Ebbasta ha girato il video della sua nuova canzone davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci, primo artista a farlo: non mancano le polemiche

Il video di ‘Lontano’, nuovo brano di Sfera Ebbasta e primo estratto dell’album ‘Purosangue’ è stato girato davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci: una scelta che ha suscitato qualche polemica.

La polemica per il video di Sfera Ebbasta girato al Cenacolo

Sfera Ebbasta è il primo artista ad aver girato un videoclip davanti all’Ultima Cena, all’interno del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. Le riprese, avvenute la settimana scorsa, sono state realizzate adottando particolari accorgimenti per l’illuminazione e l’audio, fondamentali al fine di tutelare la delicata opera d’arte del Genio

Dopo la pubblicazione del video del rapper, è arrivata la reazione della Cgil attraverso le parole di Andrea Ferraccio, sindacalista di Fp Cgil Lombardia e coordinatore regionale del sindacato per il Ministero dell’Interno:

“Dopo i precedenti e le polemiche per eventi fatti a Brera, come la lezione di fitness nella sala Teresiana della Biblioteca Braidense dove gli studenti non possono nemmeno portare l’acqua, siamo stupiti che si ritornino a fare questi errori” le parole di Ferraccio riportate da ‘Il Giornale’.

Per il sindacato aver consentito un’iniziativa del genere all’interno di un luogo di particolare valore storico e artistico come il Museo del Cenacolo non rappresenterebbe un’operazione di promozione: “Non è valorizzazione del bene ma svilimento”.

Il precedente de ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

Il video girato da Sfera Ebbasta davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci ha riportato alla mente un precedente abbastanza recente, quello legato al film ‘Il Diavolo Veste Prada 2‘, sequel uscito a vent’anni di distanza dalla pellicola diventata un cult.

Nel film con Anne Hathaway e Meryl Streep c’è una scena in cui si vede ‘L’Ultima Cena’, ma non è stata girata veramente all’interno del Museo del Cenacolo, ricreato ad arte in un teatro di posa. Al tempo delle riprese, avvenute durante l’estate del 2025, era stato specificato che luci e telecamere avrebbero potuto danneggiare il dipinto originale, poi riprodotto da un team di scenografi italiani di grande esperienza.

La storia del video e l’iniziativa sociale di Sfera Ebbasta

Oggi il Cenacolo fa parte della Grande Brera e gli utilizzi degli spazi legati al complesso culturale milanese erano già finiti al centro di alcune contestazioni sindacali. Va specificato che all’operazione del video girato da Sfera Ebbasta è legata anche un’iniziativa a sfondo sociale: il rapper, insieme al Museo del Cenacolo Vinciano, sosterrà una serie di appuntamenti speciali dedicati a temi come l’inclusione sociale e l’avvicinamento al patrimonio culturale.

Il video del nuovo brano di Sfera Ebbasta, intitolato ‘Lontano’, è una sorta di grande omaggio alla città di Milano: inizialmente il rapper compare all’interno del Cenacolo insieme al figlio, mentre le altre sequenze attraversano alcuni dei luoghi più riconoscibili del Capoluogo Lombardo, come lo stadio San Siro e Piazza Duomo.

Come detto il video girato davanti al Cenacolo è il primo estratto di ‘Purosangue’, il settimo album in studio di Sfera Ebbasta, presente nella classifica degli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel 2025: arriva a quasi un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro del rapper milanese, ‘Santana Money Gang’ inciso con la collaborazione di Shiva.