Semaforo a luce bianca in arrivo a Roma? Il Comune fa chiarezza

Perché la notizia della possibile sperimentazione della luce bianca nei semafori di Roma è una "fake news": il Comune ha deciso di fare chiarezza

Nei giorni scorsi si è parlato tanto del possibile arrivo del quarto colore, il bianco, nei semafori di Roma: Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha smentito ogni voce relativa a eventuali sperimentazioni.

Perché il semaforo con luce bianca a Roma è una fake news

“È una fake news da smentire totalmente, non vera – le parole di Eugenio Patanè riportate da ‘Adnkronos’ – non c’è nessuna sperimentazione”. L’intervento dell’Assessore si è reso necessario dopo la notizia circolata su diversi siti di informazione, e sui social, relativi a una possibile sperimentazione su alcuni dei semafori della Città Eterna.

Dall’Assessorato hanno smentito uno studio relativo all’introduzione della quarta luce anche perché servirebbe alle auto con guida autonoma, quindi a gestire il rapporto tra le vetture e i semafori, una realtà che risulta ancora troppo lontana da quella presente attualmente nella Capitale.

L’equivoco che ha fatto diventare virale una sorta di “fake news“, come riportato da ‘Repubblica’, con ogni probabilità è dovuto a un articolo sul quarto colore dei semafori apparto su Roma Mobilità, dove vengono pubblicate informazioni relative al traffico, ai mezzi pubblici, alle chiusure stradali ma anche articoli di divulgazione.

Sul sito è stata pubblicata anche un’intervista a Luigi Di Matteo, responsabile dell’area tecnica di Aci, che ha parlato di come sarebbe il traffico del futuro con le automobili a guida autonoma: da qui dovrebbe essere nato il cortocircuito perché Roma Servizi è una municipalizzata del Comune di Roma, quindi in molti hanno pensato che il semaforo bianco potesse arrivare nella Capitale.

Il collegamento, però, non è automatico e la presenza di un’intervista non basta a ipotizzare uno studio, neanche a livello embrionale: il Comune di Roma non sta prendendo in considerazione l’eventualità di attivare un progetto su questo tema anche perché, come già spiegato in precedenza, quello della guida autonoma è un mondo ancora lontano.

Come funzionerebbe la quarta luce nei semafori

La notizia relativa alla quarta luce nei semafori, circolata negli ultimi giorni, era stata accolta con preoccupazione anche da parte dell’Associazione italiana ‘Come vedono i daltonici’, ma tutto è rientrato perché a Roma non è al vaglio uno studio per introdurre la quarta luce nei semafori.

Nella Capitale, comunque, è prevista un’altra sperimentazione, quella dei nuovi semafori smart: dispositivi in grado di far scattare il rosso quando una vettura procede a una velocità troppo elevata. Questi semafori rispondono a un segnale inviato da sensori installati qualche metro prima dell’incrocio, che monitorano la velocità dei mezzi: se il conducente supera i limiti di velocità, il sensore invia un segnale al semaforo che procede a far scattare il rosso.

In generale l’idea dell’introduzione della quarta luce nei semafori si deve a uno studio condotto dai ricercatori della North Carolina State University: gli studiosi hanno pensato di aggiungere il bianco alle tre canoniche luci del semaforo per regolare meglio la mobilità del futuro, in previsione di una maggiore presenza di vetture dotate di guida autonoma.

La luce bianca è stata ideata per accendersi solo in presenza di un’alta percentuale di veicoli autonomi connessi che potranno coordinarsi tra loro e con il semaforo. Secondo lo studio dei ricercatori americani, il nuovo sistema potrebbe diminuire i tempi di attesa fino al 94%, migliorerebbe l’efficienza nei consumi di carburante e porterebbe anche a una riduzione significativa dell’inquinamento stradale.