Selena Gomez in segreto sul lago di Como: mistero sulla visita

Selena Gomez pubblica un video delle sue vacanze estive che svela una tappa inattesa sul lago di Como e lascia aperto il mistero sulla visita

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Un breve video condiviso sui social ha svelato un segreto dell’estate italiana di Selena Gomez: la tappa sul lago di Como! Tra le immagini pubblicate dalla cantante e attrice americana è comparso infatti anche il Lario, anche se la star non ha rivelato quando sia stata nella zona né quale località abbia scelto per il soggiorno, lasciando così qualche domanda sul viaggio insieme a Benny Blanco.

Dove è stata vista Selena Gomez sul lago di Como

A svelare il passaggio sul lago di Como è stata la stessa Selena Gomez, che su Instagram ha raccolto una serie di ricordi delle sue vacanze estive. In uno dei brevi filmati la cantante appare di spalle e a piedi nudi su un prato, davanti a una ringhiera oltre la quale si apre la vista sul lago, con le montagne e le ville della sponda opposta a completare il paesaggio.

Sono pochi secondi di video e non ci sono indicazioni che permettano di capire con precisione dove sia stata girata la scena o in quale giorno Selena Gomez si trovasse sul Lario.

Il frammento compare in mezzo ad altri momenti dell’estate condivisi dalla star, seguita su Instagram da oltre 400 milioni di persone, e proprio la mancanza di riferimenti più precisi ha acceso la curiosità su una visita che fino a quel momento era passata quasi inosservata.

Secondo quanto riportato da ‘Qui Como’, il soggiorno sul lago era sfuggito almeno in parte alla stampa italiana, mentre il quotidiano tedesco ‘Bild’ ne aveva già scritto nel mese di luglio, segno che la coppia è rimasta molto più discreta e ha lasciato poche informazioni pubbliche.

Nel post compaiono diversi momenti trascorsi insieme a Benny Blanco e le immagini scorrono sulle note di ‘Oh, What a World’ di Kacey Musgraves, componendo una sorta di album dell’estate della coppia.

Il Lario entra nel racconto quasi senza annunciarsi, affidato soltanto a quel panorama riconoscibile e a un video che, proprio perché privo di indicazioni, ha finito per suscitare ancora più domande di curiosità.

Perché Selena Gomez era in Italia durante l’estate

Il 21 luglio Selena Gomez e Benny Blanco si trovavano a Bologna, dove avevano cenato alla vigilia del compleanno della cantante, mentre il giorno successivo i festeggiamenti si erano spostati in Toscana e, verso la fine di agosto, la coppia aveva raggiunto Venezia a bordo del Venice Simplon-Orient-Express.

Resta invece difficile collocare con precisione la visita sul lago all’interno di questo itinerario, perché la raccolta pubblicata sui social mette insieme ricordi diversi senza fornire una cronologia completa.

Il video conferma quindi che Gomez è passata anche da Como durante la sua estate italiana, ma non permette di capire se il soggiorno abbia preceduto le altre tappe o sia avvenuto in un momento successivo.

La curiosità intorno alla visita è legata anche alla popolarità internazionale di Selena Gomez, che negli anni ha costruito una carriera divisa fra musica e recitazione. Dopo gli esordi giovanissima nelle produzioni Disney e il successo ottenuto con ‘I maghi di Waverly’, ha continuato a lavorare per il cinema e la televisione e nel 2024 è stata tra le attrici premiate al Festival di Cannes per ‘Emilia Pérez’ di Jacques Audiard.