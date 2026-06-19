Seconda casa sogno proibito: le località più e meno costose
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Molti italiani vorrebbero una seconda casa, la soluzione perfetta per potersi godere le vacanze senza dover pensare a prenotazioni e costi assurdi: quanto costa potersi permettere questo sogno? In Italia, tra le più ambite destinazioni di villeggiatura c’è senza dubbio il mare, ma in tanti preferiscono la montagna o la tranquillità del lago. Purtroppo, anche acquistare una seconda casa è una spesa notevole: scopriamo quali sono le località più care e quelle più economiche nel 2026.
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