Seconda casa sogno proibito: le località più e meno costose

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Molti italiani vorrebbero una seconda casa, la soluzione perfetta per potersi godere le vacanze senza dover pensare a prenotazioni e costi assurdi: quanto costa potersi permettere questo sogno? In Italia, tra le più ambite destinazioni di villeggiatura c’è senza dubbio il mare, ma in tanti preferiscono la montagna o la tranquillità del lago. Purtroppo, anche acquistare una seconda casa è una spesa notevole: scopriamo quali sono le località più care e quelle più economiche nel 2026.