Colosseo, i lavori in una scuola riportano alla luce un tesoro

Grande scoperta archeologica a Roma: nel corso di lavori in una scuola della Capitale è stato riportato alla luce un antico tesoro del Colosseo

Roma non finisce mai di stupire: i lavori in corso in una scuola della Capitale a due passi dal Colosseo, hanno riportato alla luce nuovi reperti storici.

I lavori in una scuola hanno riportato alla luce un tesoro al Colosseo

La scoperta è avvenuta durante i lavori per l’adeguamento antisismico dell’Istituto Comprensivo Via delle Carine, plesso che si affaccia sul ponte degli Annibaldi e gode di una vista invidiabile sul Colosseo.

Durante le operazioni è stato riportato alla luce un piccolo tesoro archeologico, rimasto sepolto sotto il pavimento del piano seminterrato: murature romane databili tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo; un gocciolatoio a protome canina; una lucerna e un’anfora parzialmente integre e diversi frammenti ceramici.

I reperti trasformeranno l’Istituto Comprensivo nella prima scuola-museo di Roma: l’edificio che ospita studenti dai 3 ai 14 anni di età diventerà così un luogo dove lo studio della storia e del passato avverrà letteralmente sopra le sue fondamenta.

Come detto la scoperta è avvenuta durante gli interventi di adeguamento sismico che la comunità scolastica e il Municipio attendevano d qualche anno: lavori che la Soprintendenza Speciale di Roma, nel concedere il nulla osta, aveva vincolato al rispetto della tutela archeologica.

Per il nulla osta era stato deciso che lo scavo e la movimentazione del terreno sarebbero state effettuate a cura di un archeologo professionista, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

Nasce la prima scuola-museo di Roma

Dei ritrovamenti ha parlato così Alessandra Sermoneta, Vicepresidente e Assessore ai lavori pubblici, all’edilizia e al Pnrr: “I ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori all’Istituto Comprensivo Via delle Carine – si legge su ‘Repubblica’ – portati alla luce sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza speciale di Roma, sono di grande importanza e meritano di essere gestiti con la massima cura.

Grazie al sostegno del Campidoglio, potremo non solo completare l’opera di messa in sicurezza della scuola, ma anche valorizzare questi reperti con un intervento di musealizzazione direttamente all’interno dell’edificio, rendendo la nostra storia accessibile agli studenti e al resto della comunità. Un risultato, questo, che la giunta ha perseguito con determinazione, in piena sintonia con la presidente Lorenza Bonaccorsi, per dare una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio”.

Prima della scoperta durante i lavori di adeguamento antisismico all’Istituto Comprensivo Via delle Carine, un altro ritrovamento archeologico aveva riguardato il Colosseo: verso la metà del mese di settembre del 2025 un bambino ha scoperto un’antica moneta di bronzo, rimasta nascosta nel terreno per quasi duemila anni.

Il ritrovamento è avvenuto nei giardini del Colle Palatino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo: il bambino, un giovane turista spagnolo, stava passeggiando con i propri genitori, quando si è reso conto che uno strato di superficiale di terra era mosso, complici le piogge dei giorni precedenti.

Il bambino, spinto dalla curiosità, si è abbassato, scoprendo una piccola moneta di bronzo rimasta sepolta per quasi due millenni. La famiglia di turisti ha avvertito la guida che ha poi consegnato la moneta alle autorità competenti: il Parco Archeologico del Colosseo ha lodato il grande gesto civico, regalando alcuni gadget ufficiali al bambino e alla famiglia.