Scavi a Roma: spunta una necropoli con scheletri "particolari"
di
Il sottosuolo di Roma regala grandi sorprese: durante i lavori per la costruzione di un nuovo studentato, sono stati rinvenuti alcuni interessanti reperti archeologici che vanno ad ampliare la nostra conoscenza di un periodo storico ricco di testimonianze. Gli edifici riportati alla luce appartengono al notevole complesso funerario della Necropoli Ostiense, di cui si conosce l’esistenza ormai da oltre un secolo. Dagli scavi sono riemersi alcuni ambienti di grande interesse, caratterizzati da affreschi e ricche decorazioni, ma anche diversi scheletri molto “particolari”. Ecco cosa è stato scoperto.
