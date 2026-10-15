Scoperta a Roma sull'Appia Antica, spunta un mosaico unico

Dagli scavi presso la Villa dei Tritoni, lungo l'Appia Antica, sono emerse preziose testimonianze archeologiche: ecco i suggestivi dettagli del suo mosaico

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Ha preso il via a Roma la campagna di scavi presso Villa dei Tritoni, prezioso sito archeologico situato lungo l’Appia Antica: il complesso abitativo risale ad alcuni secoli dopo la nascita di Cristo ed è rappresentato da diversi edifici che si sono susseguiti nel tempo. I lavori, oltre a fornire preziosi indizi su quello che doveva essere il panorama della “Regina Viarum” in passato, hanno permesso di restaurare e rendere nuovamente fruibile al pubblico il suggestivo mosaico pavimentale da cui la villa prende il nome – rappresenta infatti un soggetto marino. Ecco cosa sappiamo.

Gli scavi presso Villa dei Tritoni a Roma

Il sito archeologico della Villa dei Tritoni si trova al secondo miglio dell’Appia Antica, all’incrocio con via della Caffarella: il complesso è situato al civico 55, ed è stato acquisito dallo Stato nel 2021, entrando così a far parte del prezioso patrimonio architettonico del Ministero della Cultura. La villa è un antico edificio residenziale di origini tardomedievali, che venne costruito sui resti di una precedente residenza romana di età imperiale. Le prime scoperte risalgono agli anni ’70, quando vennero effettuati importanti lavori di recupero e tutela.

Ora, dopo l’acquisizione del sito archeologico, prendono il via i nuovi scavi: “Rappresentano un’occasione unica per mettere in luce un complesso abitativo mai indagato fino a oggi” – ha commentato la professoressa Rachele Dubbini, docente dell’Università degli Studi di Ferrara e codirettrice dei lavori, come riportato da “RomaToday” in merito all’importanza del progetto di recupero. “Se il primo tratto della via Appia è noto soprattutto per i monumenti funerari che la caratterizzavano (si pensi soltanto al Mausoleo di Priscilla o alla cosiddetta Tomba di Geta), meno conosciuta è la storia delle residenze che pure dovevano trovarsi nell’area, al di fuori della valle dell’Almone vera e propria”.

I lavori, condotti sotto la direzione scientifica di Luigi Scaroina, direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, rappresentano anche l’occasione perfetta per riaprire il luogo al pubblico. “Le prime visite guidate hanno riscosso un enorme successo” – ha affermato la Dubbini, facendo riferimento all’Appia Day del 3 e 4 ottobre 2026. I primi risultati degli scavi sono già arrivati: “Abbiamo ritrovato l’angolo esterno di un edificio piuttosto imponente, databile al II secolo d.C., per la cui costruzione fu distrutto un impianto più antico”.

Il prezioso mosaico sull’Appia Antica

Ma il cantiere presso Villa dei Tritoni è volto non soltanto al recupero di nuove testimonianze archeologiche, bensì allo studio e alla tutela di quello che è il suo simbolo principale. Stiamo parlando del mosaico pavimentale che decora uno degli ambienti dell’edificio, il quale rappresenta un soggetto marino con decine di creature del corteo di Nettuno, tra cui tritoni e ittiocentauri. Il mosaico dovrebbe risalire alla terza fase dell’impianto abitativo, databile al III secolo d.C. Particolarmente pregevoli sono i dettagli che lo caratterizzano.

“La sua peculiarità è innanzitutto l’inversione cromatica: la decorazione con il corteggio di mostri marini è in tessere bianche su sfondo nero” – ha spiegato la professoressa Dubbini. Inoltre, le tessere bianche assumono curiose sfumature sulle tonalità del rosa e del giallo, una volta bagnate: “Forse è un effetto voluto per sorprendere i visitatori antichi”. Il mosaico, situato in quello che dovrebbe essere stato un ninfeo o un antico impianto termale dotato di vasche in marmo, è stato al centro dei lavori condotti negli ultimi mesi, che hanno portato al suo completo restauro.