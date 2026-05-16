Sayf investe a Santa Margherita Ligure: ecco il Santissimo Bar

Il cantante Sayf, dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, avrebbe deciso di aprire un bar a Santa Margherita Ligure, città dove è cresciuto

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Sayf, una delle rivelazioni di Sanremo 2026, continua a far parlare di sé non soltanto per la musica ma anche per una nuova avventura imprenditoriale che sembra destinata ad attirare molta attenzione. Dopo il successo ottenuto negli ultimi mesi tra classifiche, collaborazioni importanti e la partecipazione a eventi, il cantante ligure avrebbe deciso di investire proprio nella località dove è cresciuto. A Santa Margherita Ligure, infatti, Sayf starebbe aprendo un nuovo locale chiamato “Santissimo Bar”.

Sayf e il nuovo Santissimo Bar aperto in Liguria

Il vero nome di Sayf è Adam Sayf Viacava ed è un artista nato nel 1999 a Genova da madre tunisina e padre italiano. Infanzia e giovinezza le ha trascorse nel genovese, in particolare a Santa Margherita Ligure. Prima della consacrazione nazionale, Sayf ha costruito il proprio percorso attraverso collettivi, autoproduzioni e concerti locali. Il grande salto è arrivato nel 2025 grazie all’EP “Se Dio vuole”, progetto che gli ha permesso di ottenere sempre più attenzione da parte delle piattaforme streaming. Nello stesso anno è stato inserito da Spotify nel programma RADAR Italia dedicato agli artisti emergenti più promettenti.

La sua crescita è proseguita con collaborazioni importanti insieme a Marco Mengoni, Geolier, Kid Yugi e Bresh. Nel 2026 è arrivata poi la definitiva consacrazione popolare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove Sayf ha conquistato il secondo posto con “Tu mi piaci tanto”. In questi giorni, poco dopo l’uscita del nuovo album “Santissimo”, a Santa Margherita Ligure hanno iniziato a comparire alcuni indizi riguardo a un nuovo progetto legato all’artista. In questo caso non si tratterebbe di un nuovo brano musicale ma di un bar.

Come riporta ‘Il Secolo XIX’, un nuovo locale nell’ex sede de “Il Baretto”, in piazza Martiri della Libertà, è oggetto di ristrutturazioni. L’insegna “Santissimo”, comparsa sulla facciata del bar, richiamerebbe direttamente il nuovo album dell’artista. Così sui social e tra i residenti è iniziata a circolare la notizia che Sayf avrebbe deciso di aprire un’attività proprio in città. Per il momento non sono arrivate conferme ufficiali definitive, ma è quasi certo un suo coinvolgimento. La notizia, se confermata, racconterebbe il forte legame che Sayf continua a mantenere con il territorio ligure nonostante la sua crescente popolarità.

Il legame tra Sayf e Santa Margherita Ligure

Il rapporto tra Sayf e la città va ben oltre una semplice scelta imprenditoriale. Il cantante sarebbe cresciuto proprio tra Santa Margherita Ligure, Genova e Rapallo, città con le quali mantiene un forte legame. Santa Margherita Ligure è una delle località più conosciute della zona, affacciata sul Golfo del Tigullio, non lontano dalla famosa Portofino.

Nel corso degli anni la località è diventata una meta molto amata sia dal turismo italiano sia da quello internazionale grazie al clima mite, ai palazzi tipici della Riviera ligure e agli splendidi paesaggi. Proprio questi luoghi sono comparsi anche nei videoclip di Sayf. Nel video di “Tu mi piaci tanto”, ad esempio, l’artista ha scelto come scenografia Paraggi e Villa Durazzo. Nel videoclip di “Cosa vuoi da me”, invece, compare chiaramente Piazza del Sole.

La presenza del cantante sul territorio continua, inoltre, a essere anche molto concreta. Non è raro incontrarlo tra Santa Margherita e le zone circostanti come Rapallo. Inoltre, anche dopo il successo di Sanremo 2026, una delle sue prime apparizioni pubbliche è stata proprio durante la tradizionale Festa della Primavera del quartiere di Ghiaia di Santa Margherita.