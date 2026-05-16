A Savelletri, frazione di Fasano in provincia di Brindisi, apre un altro ristorante vip dopo il Crazy Pizza di Briatore: come sarà il nuovo locale

Apre un nuovo ristorante per vip a Savelletri: dopo Crazy Pizza di Briatore, arriva un altro locale di fascia alta che amplia ulteriormente l’offerta della splendida località pugliese.

A Savelletri apre un altro ristorante vip dopo Crazy Pizza

Nella frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi, sta per aprire un nuovo ristorante per vip: un investimento della Famiglia Melpignano che ha deciso di puntare sul territorio per un locale di alta cucina destinato a un pubblico di fascia alta.

La scelta dei Melpignano è ricaduta sulla struttura che fino a pochi anni fa ha ospitato il ristorante Il Polpo re, scelto come location per il film ‘Se sei così ti dico sì” del regista Eugenio Cappuccio con Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez.

La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2011, racconta la storia di un cantante che finita la sua carriera artistica, decide di comprare un ristorante a Savelletri ma finisce per perdere il locale nella causa di divorzio con la moglie.

Durante le riprese del film venne installata l’insegna del ristorante con la scritta ‘Il Polpo re’, rimasta lì fino ai giorni nostri. Il film ricevette due candidature ai Nastri d’Argento: miglior attore protagonista per Emilio Solfrizzi e miglior canzone originale per ‘Amami di più’ di Cerasi, Solfrizzi e Bonomo.

La struttura del locale di prossima apertura vanta una terrazza sul mare vicina a quella di Crazy Pizza: il progetto prevede una ristrutturazione e una trasformazione in location ancora più ricercata, con i lavori che dovrebbero iniziare nel giro di pochi giorni, così da poter aprire entro l’estate 2026.

Savelletri “nuova Capri”: i locali al top

Gli ultimi investimenti imprenditoriali rendono Savelletri ancor di più un punto di riferimento sul litorale pugliese, tanto che già qualcuno chi parla di “nuova Capri”: il borgo marinaro in provincia di Brindisi è tra le località più esclusiva della Puglia e ha visto crescere in modo significativo il turismo di fascia alta negli ultimi anni.

I nuovi progetti ampliano ulteriormente i punti di richiamo della zona già famosa per la presenza di Borgo Egnazia, resort di lusso sempre nell’orbita del gruppo Melpignano che nell’estate del 2024 ha ospitato il vertice G7, ricevendo i principali leader internazionali, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, passando per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, fino ad arrivare a Papa Francesco.

A scegliere Savelletri è stato anche Flavio Briatore che ha deciso di esportare anche in Puglia il format di Crazy Pizza. “Arrivare in Puglia rientrava nei piani del brand – aveva dichiarato l’imprenditore piemontese in vista della nuova apertura – un territorio che negli ultimi anni ha investito molto nel turismo, diventando una destinazione internazionale”.

Crazy Pizza arriva a Savelletri per con l’obiettivo di rafforzare l’offerta gastronomica e di intrattenimento di una zona in grande espansione: l’iniziativa di Flavio Briatore, infatti, si in inserisce in un contesto di sviluppo che ha innalzato la Puglia a polo tra i più attrattivi del Mediterraneo, con strutture ricettive orientate a una clientela sempre più internazionale.