In Sardegna sono arrivati i super e giga yacht da 2,5 miliardi

Tanti super e giga yacht sono arrivati al largo della Sardegna nord orientale: quanto valgono e di chi sono queste lussuosissime imbarcazioni

La Sardegna è stata ‘invasa” da super e giga yacht: le lussuose imbarcazioni sono arrivate in particolare nella zona nord est da Santa Teresa di Gallura a San Teodoro, passando per la Costa Smeralda, Olbia, Arzachena e l’arcipelago La Maddalena.

La Sardegna è la patria degli yacht super lusso: chi sono i proprietari

Il Centro Studi Cipnes UniOlbia, come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, ha disegnato una sorta di ‘mappa’ degli yacht arrivati in Sardegna, incrociando i dati delle imbarcazioni con quelli di superyachtfun per poter risalire ai loro proprietari.

Lo yacht Al Said, lungo 155 metri e costruito dal cantiere tedesco Lurssen, sarebbe stato inizialmente di proprietà della famiglia reale dell’Oman, per poi passare a quella del Qatar.

Un’altra imbarcazione arrivata lungo le coste della Sardegna è l’A+, in precedenza chiamata Topaz: costruito dallo stesso cantiere teutonico di Al Said, sarebbe di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, esponente della famiglia reale di Abu Dhabi; lo sceicco, dal patrimonio di 38 miliardi di dollari, è anche il presidente del Manchester City, uno dei club di calcio più ricchi al mondo.

Nella zona Nord-Est della Sardegna c’è anche lo yacht chiamato Yas, dalla lunghezza di 141 metri: a differenza dei due precedentemente citati, la lavorazione è avvenuta nel cantiere olandese di Koninklijke Schelde; il proprietario sarebbe un altro esponente della famiglia reale di Abu Dhabi, lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan. Il Kismet, invece, è leggermente meno lungo: ‘solo’ 122 metri per lo yacht di lusso che dovrebbe appartenere all’imprenditore statunitense Shahid Khan.

Quanto valgono gli yacht super lusso arrivati in Sardegna

Stando a quanto evidenziato dal Centro Studi Cipnes, gli yacht arrivati in Sardegna nell’estate del 2026 dovrebbero superare, complessivamente, un valore di 2 miliardi e mezzo di dollari:

“Nel complesso i 21 yacht identificati attraverso il database hanno un valore stimato di circa 2,55 miliardi di dollari – hanno fatto notare da Cipnes – la lunghezza media è di 78 metri; proprietari ai quali è attribuito un patrimonio complessivo stimato superiore a 416 miliardi di dollari”.

Alcuni yacht sono stati costruiti anche nel nostro Paese: “Degli yacht identificati, otto sono stati costruiti in Italia, il numero più alto tra i Paesi rappresentati. In particolare, cinque yacht sono stati costruiti da Benetti; uno da Columbus Yachts; uno da Codecasa; uno da Overmarine”.

Dando uno sguardo alle valutazioni singole, l’Al Said che ora dovrebbe appartenere alla famiglia reale del Qatar il cui esponente Al Thani ha da poco acquistato la storica Villa Certosa di Berlusconi proprio in Sardegna, vale circa 600 milioni di dollari.

Di Al Thani, nel giugno del 2026, era stato avvistato sempre in Sardegna uno dei suoi super yacht privati: un’imbarcazione lunga 133 metri del valore di circa 300 milioni di euro, capace di accogliere fino a 24 ospiti e dotata anche di cinema, piscina ed eliporto.

L’A+ dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, invece, ha un valore stimato di circa 450 milioni di dollari; si scende a 180 milioni di dollari per lo yach Yas dello sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, costruito dal cantiere olandese Koninklijke Schelde. Il Kismet, infine, varrebbe 360 milioni di dollari.