Santanchè inaugura il Tala Beach: quanto costa lo stabilimento

A Marina di Pietrasanta è stato inaugurato il Tala Beach, il nuovo stabilimento balneare della Versilia dell'ex Ministro del Turismo Daniela Santanchè

Inizia la nuova avventura imprenditoriale di Daniela Santanchè: a Marina di Pietrasanta è stato inaugurato il Tala Beach, stabilimento balneare della Versilia firmato dall’ex Ministro del Turismo e dal compagno Dimitri Kunz.

Quanto costa il Tala Beach di Daniela Santanchè

Sul sito ufficiale del Tala Beach non è presenta una sezione dedicata ai prezzi, ma alcune tende possono arrivare anche a 12.000 euro. La stessa Daniela Santanchè, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, ha spiegato che all’indomani dell’inaugurazione era già tutto esaurito: “Le 20 tende sono già esaurite. Quelle da 12.000 euro? Quelle. Ho spento alle 4.00 però non potevo mancare, c’è ancora tanto da fare, è pieno di gente”.

Il Tala Beach Club si trova a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca: stando a quanto si legge sul sito web, è “nato dalla visione di trasformare uno dei tratti più suggestivi della costa versiliese in una destinazione d’eccellenza” per ridefinire “il concetto di ospitalità balneare a Marina di Pietrasanta”.

Il nome Tala “affonda le radici nelle antiche civiltà mediterranee, evocando un legame profondo tra terra, mare e cultura”. Al Tala “la spiaggia diventa un luogo dove il piacere della tavola incontra il design contemporaneo, dove il relax si fonde con un’atmosfera internazionale e raffinata” per un progetto “concepito con umiltà e dedizione, con la passione di chi vuole aggiungere all’ospitalità italiana un capitolo ancora inedito”.

In spiaggia il Tala Beach offre postazioni fronte mare con lettini e ombrelloni, un servizio dedicato e tutto il comfort necessario per vivere la giornata all’insegna del relax. Il ristorante, rigorosamente vista mare, è caratterizzato da un menu di piatti freschi e ingredienti selezionati, con servizio al tavolo per pranzi e cene sul mare. Disponibile anche una piscina attrezzata con lettini, area relax e bar.

L’obiettivo del nuovo stabilimento è quello di diventare un punto di riferimento per il turismo di alta gamma della costa toscana, coniugando eleganza, qualità dei servizi, ristorazione d’eccellenza e attenzione ai dettagli, così da rafforzare ulteriormente il posizionamento della Versilia tra le destinazioni più attrattive del Mediterraneo.

Inaugurazione Tala Beach di Daniela Santanchè: gli ospiti vip

Tanti gli ospiti vip presenti all’inaugurazione del Tala Beach firmato Daniela Santanchè e Dimitri Kunz a Marina di Pietrasanta, tra personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo.

Uno degli ospiti più illustri è stato senza dubbio il Presidente del Senato Ignazio La Russa; come riportato da ‘Il Tirreno’, tra gli invitati c’erano anche l’ex Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’ex sottosegretario e Ministro Paolo Romani e l’ex sindaco di Pietrasanta e Senatore Massimo Mallegni.

Durante la serata inaugurale, Daniela Santanchè ha riassunto così la filosofia dell’iniziativa: “Questa è un’impresa libera, è l’avvio di una nuova avventura imprenditoriale che porterà valore aggiunto al territorio. Tala Beach è uno stabilimento capace di offrire alla Versilia un respiro internazionale, richiamando località simbolo del turismo esclusivo come Saint-Tropez e Portofino”.

In una nota stampa si legge che il Tala Beach, pensato per offrire un’esperienza esclusiva e internazionale, dispone di oltre 200 coperti e ha già generato importanti ricadute occupazionali, con l’assunzione di55 collaboratori: un dato, questo, che conferma la volontà degli ideatori di investire sul territorio.