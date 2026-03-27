Santanchè apre il Tala Beach: dov'è il nuovo stabilimento

L'ex Ministro Santanchè si appresta ad aprire un nuovo stabilimento balneare di lusso a Marina di Pietrasanta, in Versilia: si chiamerà Tala Beach

Daniela Santanchè apre un nuovo stabilimento balneare di lusso: a riportare la notizia è il ‘Corriere della Sera’ che spiega come sia imminente l’inaugurazione del Tala Beach a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Daniela Santanchè apre il Tala Beach: dove si trova

L’apertura del nuovo stabilimento balneare di Daniela Santanchè è atteso per il mese di maggio, in tempo per l’inizio della stagione estiva. Sarà un luogo di villeggiatura premium, con tende sulla spiaggia, bar, club sandwich, dj, cocktail, valet parking e piscine.

Ad annunciare il nuovo progetto della ex Ministra del Turismo era stato il suo compagno, l’imprenditore fiorentino Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena che ai microfoni dei ‘CorSera’ ha spiegato: “Ci aspettano tanti progetti da realizzare insieme, a maggio per esempio apriamo il lido Tala Beach“.

In prossimità della spiaggia dove sorgerà il lido, è già comparso un cartello con la scritta “Tala, coming soon”, avviso ai passanti del nuovo stabilimento in arrivo nel mese di maggio del 2026.

Il nuovo stabilimento balneare si annuncia come un possibile ‘Twiga-bis’: per diverso tempo, infatti, Daniela Santanchè è stata tra i proprietari del Twiga di Marina di Pietrasanta insieme a Flavio Briatore. La storia dell’insegna è cambiata di recente, quando Briatore ha venduto a Leonardo Maria del Vecchio.

Le dimissioni da Ministro del Turismo

Daniela Santanchè ha ricoperto il ruolo di Ministro del Turismo dal 22 ottobre 2022 fino alle dimissioni presentata il 26 marzo del 2026. Nei giorni successivi al referendum sulla riforma della Giustizia che ha visto la vittoria del “No” contro il “Sì” sostenuto dal Governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto alla Santanchè di dimettersi.

Le dimissioni sono arrivate con una lettera indirizzata alla Premier, in cui la Santanchè ha scritto: “Faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio partito ritiene utile”. Con una nota ufficiale, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha ringraziato l’ex Ministro, rivolgendole la sua “vicinanza per il senso di responsabilità dimostrato”.

Giorgia Meloni, dopo le dimissioni, ha rivolto “un ringraziamento al Ministro Santanché che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”, come riferito nel comunicato in cui Palazzo Chigi ha annunciato che la stessa Premier assumerà la guida del Ministero del Turismo ad interim.

La storia politica di Daniela Santanchè

La storia politica di Daniela Santanchè iniziò nel 1995 con Alleanza Nazionale e il ruolo di consulente per la giunta del Comune di Milano guidata da Gabriele Albertini; quattro anni più tardi venne poi eletta consigliere provinciale del Capoluogo lombardo.

Candidata alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2001, non fu eletta, ma ottenne il seggio poco dopo subentrando alla dimissionaria Viviana Beccalossi. Per circa un anno, dal 2003 al 2004, ha ricoperto la carica di assessore nella giunta comunale di Ragalna, in provincia di Catania.

Candidata tra le liste di Alleanza Nazionale alle politiche del 2006, Daniela Santanchè venne eletta deputata: nel corso della XV legislatura fece parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e della Commissione Affari Sociali. Nel 2010 venne nominata sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma di governo nel governo Berlusconi IV, mentre nel 2022 assunse la guida del Ministero del Turismo fino alle dimissioni di marzo 2026.