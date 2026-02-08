Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Sanremo è la città più romantica d'Italia: la classifica Top 10

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città più romantiche d’Italia? A rivelarlo è Amazon con una classifica che si basa sui libri rosa letti nel corso di tutto il 2025. Dal Nord al Sud, passando per le isole, ecco le città dove il cuore dei lettori batte per i romanzi sentimentali.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI