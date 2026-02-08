di
Sanremo è la città più romantica d'Italia: la classifica Top 10
Quali sono le città più romantiche d’Italia? A rivelarlo è Amazon con una classifica che si basa sui libri rosa letti nel corso di tutto il 2025. Dal Nord al Sud, passando per le isole, ecco le città dove il cuore dei lettori batte per i romanzi sentimentali.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Caso scontrino a Torino: 1,50 euro per la fetta di limone nel tè
-
Papa Leone trasferito al Palazzo Apostolico? Come stanno le cose
-
Quanto costa lo spumante di Elton John 0 alcol con uve italiane
-
Buen Camino, Mariana Rodriguez spiazza tutti: dove vive in Italia
-
Migliori università d’Italia per materie: classifica THE 2026
-
A Treviso i Benetton vendono la villa di Giuliana: il maxi prezzo
-
"Non venite a Milano": la video denuncia di un italo-cinese
-
A Pordenone "Menù fisso a 25 euro cameriera compresa", è polemica
-
A Milano un hotel di lusso in Stazione Centrale: primo in Italia