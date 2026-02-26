A Sanremo 2026 c'è Irina Shayk: i suoi luoghi del cuore in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Quest’anno il Festival di Sanremo sfoggia un cast davvero eccezionale, e non solo per quanto riguarda i cantanti in gara: Carlo Conti, alla sua seconda direzione artistica consecutiva della kermesse canora, ha scelto infatti una lunga lista di co-conduttori che lo affiancano nel corso delle varie serate. Oltre a Laura Pausini, presenza fissa accanto al presentatore toscano, giovedì 26 febbraio 2026 tocca a due nomi speciali: Ubaldo Pantani e Irina Shayk. La supermodella russa, in un’intervista recente al “Corriere della Sera”, ha rivelato di amare molto l’Italia. Scopriamo qualcosa in più.