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Sanità e liste d'attesa in Italia: regioni migliori e peggiori

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha reso noti i dati relativi al bollettino trimestrale sulle liste di attesa negli ospedali italiani, basati sulla Piattaforma Nazionale per il monitoraggio delle liste di attesa aggiornata al 30 settembre del 2026: i dati consentono di conoscere l’andamento delle prenotazioni e il rispetto dei tempi di garanzia nelle strutture ospedaliere d’Italia.

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