Sanità e liste d'attesa: le regioni migliori e peggiori d'Italia

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Agenas ha pubblicato i dati relativi alle percentuali di rispetto dei tempi d’attesa all’interno degli ospedali italiani, fornendo le informazioni per conoscere quali sono le migliori regioni del nostro Paese; a tal proposito otto regioni hanno confermato un’elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi di garanzia già raggiunti nel 2025, superiore all’80%.

Allo stesso tempo sono stati resi noti diversi dati a livello nazionale: per la prima visita oncologica i tempi d’attesa sono stati rispettati nel 95,2% dei casi, mentre per altre visite le percentuali scendono al 74,7% per visita gastroenterologica, al 74,4% per visita urologica, al 73,7% per visita oculistica e al 70,2% per visita dermatologica.

In base ai dati Agenas, i miglioramenti più rilevanti sono stati registrati per le prestazioni più urgenti, quella da garantire entro tre giorni, e per quelle di classe B che vanno eseguite entro dieci giorni; gli esami diagnostici, garantiti entro tre giorni, sono saliti dal 73,2% al 76,4%.