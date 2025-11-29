Sanità in Italia e tempi di soccorso: la classifica delle città
Nuova edizione del rapporto sulle performance di Asl e ospedali di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali: l’analisi offre una fotografia precisa dell’efficienza delle varie aziende sanitarie del nostro Paese, a cominciare da quelle che vantano i migliori tempi di attesa per i soccorsi in ambulanza.
In generale migliorano screening e territorio, anche se in alcune zone d’Italia restano ancora critici i tempi di attesa per interventi e pronto soccorso: nei casi peggiori un’ambulanza può impiegare anche più di mezz’ora per arrivare dal paziente bisognoso di aiuto, a fronte di una media nazionale di 18 minuti.
Su quanto i tempi di risposta delle ambulanze incidano sull’efficienza delle aziende sanitarie, Agenas ha spiegato. “Considerata l’importanza di garantire risposte e interventi tempestivi, adeguati, ottimali a tutte le richieste sanitarie del cittadino che rivestono carattere di emergenza-urgenza, la valutazione del tempo di risposta è una variabile significativa per descrivere l’efficienza di un sistema di emergenza sanitaria territoriale”.
