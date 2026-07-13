Sanità in Italia, la classifica 2026 delle migliori regioni
Si rinnova l’appuntamento con i dati del Nuovo sistema di garanzia (Nsg), lo strumento ufficiale che monitora l’adempimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) nelle strutture ospedaliere delle regioni italiane. Le istituzioni hanno sempre ribadito che i dati forniti da parte del Ministero della Salute non rappresentano una vera e propria pagella della sanità italiana, ma i risultati ottenuti permettono comunque di stilare una sorta di classifica delle varie regioni del nostro Paese.
Il Nuovo sistema di garanzia valuta la qualità dell’assistenza sanitaria attraverso 88 indicatori che a loro volta sono suddivisi in sotto-indicatori, raggruppati poi nelle seguenti tre macro-aree: prevenzione e sanità pubblica che include parametri come la copertura vaccinale nei bambini e l’efficacia nelle campagne di screening; assistenza distrettuale che analizza la gestione delle cure sul territorio, la tempestività dei mezzi di soccorso e l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci; assistenza ospedaliera che monitora l’efficienza dei ricoveri, i tassi di mortalità a breve termine per patologie acute e la percentuale di parti cesarei.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Max Pezzali e i segreti della sua villetta vicino Pavia
-
Al lido di Trieste che separa uomini e donne esplode la polemica
-
Milano dice addio a un pezzo di San Siro, avviata la demolizione
-
Overtourism in Italia, le città italiane a rischio nel 2026
-
Quanto costa la colazione delle vacanze di chef Cannavacciuolo
-
Dove vive Paolo Bonolis: i suoi due appartamenti a Roma
-
Javier Zanetti apre il ristorante Gaucho sul lago Maggiore
-
Risolti i misteri dei papiri di Ercolano: la nuova scoperta
-
Le migliori patatine fritte surgelate del supermercato