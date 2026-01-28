San Valentino 2026, i ristoranti stellati con conto sotto 80 euro

Siete alla ricerca del posto perfetto dove prenotare la vostra cenetta romantica per San Valentino 2026? Ecco i ristoranti stellati meno cari d'Italia

Come da tradizione, moltissime coppie si preparano a festeggiare San Valentino 2026 con una cenetta romantica, meglio ancora se in un ristorante dall’atmosfera speciale. Se siete alla ricerca del luogo ideale, potreste decidere di sorprendere il vostro partner con una serata semplicemente “stellare”: la Guida Michelin ha selezionato alcuni ristoranti stellati dove poter prenotare senza spendere troppo. Scopriamo quali sono i locali premiati con una Stella Michelin dove si paga meno di 80 euro.

I ristoranti stellati meno cari nel Nord Italia

Trovare un ristorante stellato dove si può mangiare spendendo poco, soprattutto a San Valentino, non è impresa facilissima. Sul sito della Guida Michelin, per fortuna, c’è un interessante elenco di ristoranti che hanno in lista un menù (a volte disponibile solamente a pranzo) a meno di 80 euro: l’ideale per chi vuole concedersi un’occasione romantica senza vedersi arrivare un conto “a cinque stelle”. Partiamo dai ristoranti del Nord Italia: in Piemonte spicca il Vintage 1997, situato a Torino, dove le colazioni di lavoro – quindi in orario diurno – costano solamente 30 euro. Presso la Trattoria Zappatori di Pinerolo (prov. di Torino), il venerdì a pranzo si spende appena 35 euro per due portate a scelta. Il Patio di Pollone (prov. di Biella) offre invece il menù Percorsi, sia a pranzo che a cena: 80 euro per cinque portate.

In Lombardia, l’Osteria degli Assonica di Sorisole (prov. di Bergamo) propone a pranzo il menù da 25 euro per due portate, mentre a cena si può scegliere il menù da 80 euro – anch’esso per due portate a scelta. Alla Lanterna Verde di Villa di Chiavenna (prov. di Sondrio) si mangia con 70 euro – menù Dedicato alle trote – o con 75 euro – menù La cucina in Valchiavenna. E a Milano? Il ristorante Abba, nel cuore di Certosa, offre il business lunch da 50 euro per due portate, mentre a cena c’è il menù Provami da 70 euro per quattro portate. In Friuli Venezia Giulia, invece, la trattoria Al Cacciatore – La Subida di Cormòns (prov. di Gorizia) ha ben due menù da cinque portate a soli 80 euro.

I ristoranti stellati meno cari nel Centro Italia

Passiamo al Centro Italia, dove troviamo tantissime proposte stellate. In Emilia Romagna, ad esempio, c’è l’Osteria del Viandante di Rubiera (prov. di Reggio Emilia), con un menù pranzo di tre portate e dessert a 60 euro. Presso la Trattoria da Amerigo di Savigno (prov. di Bologna) si può mangiare il menù degustazione da quattro portate con soli 55 euro, oppure si può scegliere quello da cinque portate a 70 euro. L’Abocar Due Cucine di Rimini propone due menù da 80 euro e, il sabato a pranzo, un menù da appena 55 euro. Il Cavallino di Maranello (prov. di Modena), strettamente legato al mito della Ferrari, ha in lista il menù Benvenuti in Emilia a 65 euro.

Ottima scelta anche nelle Marche: Il Tiglio di Montemonaco (prov. di Ascoli Piceno) offre il menù Il Ritorno a 68 euro per ben sette portate, mentre Casa Bertini di Recanati (prov. di Macerata) ha il suo menù Sorpresa da cinque portate a 70 euro. In Abruzzo, il ristorante Al Metrò di San Salvo Marina (prov. di Chieti) propone a pranzo un menù di due portate a 60 euro, invece presso il Zunica 1880 di Sant’Omero (prov. di Teramo) si spendono 65 euro per il menù da cinque portate. Nel Lazio, il ristorante Mater1apr1ma di Pontinia (prov. di Latina) propone il menù Prefazione di tre portate a 60 euro.

I ristoranti stellati meno cari nel Sud Italia

Infine, ecco i migliori ristoranti stellati dove spendere poco nel Sud Italia. In Campania spicca l’Oasis – Sapori Antichi di Vallesaccarda (prov. di Avellino), che offre a pranzo un menù da 35 euro e a cena due menù degustazione rispettivamente a 70 euro e a 80 euro. Presso il Maeba Restaurant di Ariano Irpino (prov. di Avellino), invece, il percorso da quattro portate è disponibile sia a pranzo che a cena a 70 euro. Il Papavero di Eboli (prov. di Salerno) ha un menù da cinque portate a 60 euro, anch’esso disponibile sia a pranzo che a cena. Concludiamo in Sicilia: il ristorante Crocifisso di Noto (prov. di Siracusa) ha un menù da due portate e dessert a 80 euro.