San Siro Skywalk, ecco quanto costa il biglietto che consente di visitare il tetto dello stadio Giuseppe Meazza di Milano a 55 metri di altezza

Per la prima volta nella storia, San Siro apre le porte della copertura: con lo Skywalk è possibile visitare la Scala del Calcio con una passerella nella parte più alta dell’impianto, vivendo così un’esperienza unica e irripetibile.

Quanto costa lo Skywalk di San Siro

San Siro Skywalk consente di camminare sulle leggendarie travi rosse dello stadio Giuseppe Meazza di Milano poste a 55 metri di altezza: i visitatori, accompagnati dalle guide, possono percorrere in totale sicurezza i camminamenti tecnici sospesi sugli spalti e sul campo da gioco.

Salire sul tetto di San Siro significa avere l’opportunità di godere di una vista mozzafiato sul manto erboso di uno degli stadi più iconici nella storia del calcio italiano e mondiale, e di un panorama a 360 gradi sullo Skyline di Milano.

Il costo per accedere allo Skywalk di San Siro è di 25 euro, ma è prevista anche una formula combinata che include la visita al museo dello stadio al prezzo di 35,70 euro. La visita consente di esplorare da vicino la mastodontica struttura reticolare in acciaio realizzata in occasione del restyling dello stadio per i Mondiali di Italia ’90 e scoprire i segreti della costruzione del terzo anello.

Per ospitare la Coppa del Mondo, il Meazza venne ampliato con la costruzione del terzo anello, appoggiato su undici pilastri cilindrici aventi funzione anche di scala elicoidale esterna; i quattro pilastri servono anche a sostenere la coperture realizzata con un telaio in travature d’acciaio.

Il viaggio inizia dall’accesso dedicato al Gate 8, per un’esperienza che dura circa un’ora e comprende: briefing iniziale, salita alla copertura della Torre 4, camminata fino alla Torre 1 e poi rientro percorrendo il terzo anello.

Le regole per il tour sul tetto di San Siro

Per percorrere la passerella sul tetto dello stadio San Siro di Milano è necessario rispettare delle norme di sicurezza previste dall’organizzazione per ragioni di incolumità, a partire dall’obbligo di indossare scarpe chiuse con suola in gomma: è severamente vietato, inoltre, l’accesso con sandali, ciabatte o calzature con il tacco.

Prima di poter salire verso la copertura dello stadio Giuseppe Meazza, bisogna depositare borse ed eventuali oggetti voluminosi all’ingresso: tale accortezza è fondamentale per non ostacolare le vie di fuga. In caso di condizioni di maltempo come pioggia e vento forte, l’attività viene sospesa o annullata del tutto con il rimborso del biglietto, in quanto la stabilità e la sicurezza lungo i camminamenti tecnici sono prioritarie e vengono prima di ogni altra cosa.

A proposito delle regole per poter visitare la passerella dell’impianto milanese, sul sito ufficiale ‘SanSiroStadium’ si legge: “per via delle caratteristiche tecniche dei camminamenti, l’esperienza non è accessibile a persone con disabilità motoria, anche se temporanea; in questi casi resta comunque disponibile il Tour classico dello Stadio”.

E ancora: “Oltre a quanto già previsto dal Regolamento d’uso dello Stadio non è possibile partecipare allo Skywalk se si è in gravidanza oltre la ventiquattresima settimana e si soffre di vertigini. Per qualsiasi dubbio sui requisiti di idoneità, lo staff è sempre a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie prima dell’acquisto del biglietto”.