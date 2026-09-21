San Siro ha compiuto un secolo: nell'area spuntano 9 palazzi

Cosa sorgerà nell'area di San Siro dopo che verrà demolito il mitico stadio Giuseppe Meazza, diventato da poco centenario: 9 palazzi in arrivo

Proprio nei giorni in cui San Siro ha compiuto 100 anni, spuntano i progetti di come cambierà l’area dello stadio dopo la sua demolizione: in arrivo 9 palazzi intorno a un grande parco.

Nell’area di San Siro spuntano 9 palazzi

Dell’attuale stadio San Siro resterà un moncone dei settori blu e arancio, insieme all’angolo che li unisce, per una sorta di L ricavata dalle vecchie tribune nella zona tra l’ex ippodromo del trotto e piazza Axum.

Il resto verrà demolito e nell’area saranno costruiti 9 palazzi di altezze variabili, da 5 a 17 piani, più altri 4 stabili più bassi. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, dal Rapporto Ambientale Vas depositato da Inter e Milan, è emerso per la prima volta uno scenario di come potrebbero prendere forma i nuovi edifici che sorgeranno nell’area di San Siro, tra uffici, alberghi e spazi commerciali.

In quello riportato come scenario numero 4, i palazzi sorgono ai lati del parco di 140.000 metri quadrati: le novità sono state annunciate a ridosso del giorno in cui il mitico stadio Giuseppe Meazza ha festeggiato i suoi 100 anni di età, un secolo che lo ha visto diventare uno degli impianti sportivi più iconici di sempre.

Sul nuovo volto della zona dello stadio ha parlato così Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto che da anni segue il dossier Meazza: “Non bisogna avere nessuna fretta per decidere il futuro di San Siro – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – i problemi che emergono, e la mancanza di soluzioni prospettate su temi strategici come la mobilità, l’inquinamento e il traffico, impongono approfondite valutazioni a chi deve tutelare l’interesse pubblico. Perché si propone una trasformazione urbana irreversibile. E i rilievi già fatti da Arpa e Ats su impatto ambientale e sanitario rimangono tutti inevasi”.

Cosa si sa del nuovo stadio di Milano

Il nuovo stadio di Milano che prenderà il posto di San Siro sorgerà accanto all’attuale impianto di Inter e Milan: secondo i piani i lavori dovrebbero terminare per il 2032 e se verranno rispettare le previsioni, lo stadio ospiterà le partite degli Europei di calcio organizzati congiuntamente da Italia e Turchia.

La capienza del futuro impianto sarà di circa 71.500 posti: la struttura prevede una configurazione su due anelli ovalizzati, soluzione scelta per consentire una maggiore vicinanza al campo. Il progetto prevede anche nuove aree commerciali e di intrattenimento, tra hotel uffici, ristoranti e i musei ufficiali di Milan e Inter.

Secondo il masterplan che i due club milanesi hanno presentato al Comune a giugno 2025, 43.000 metri quadrati di superficie lorda saranno destinati agli uffici, 20.000 metri quadrati agli hotel e altri 15.000 metri quadrati riguarderanno i parcheggi.

Le strutture alberghiere dovrebbero essere a quattro stelle, con ogni che hotel avrà 350 camere. Per Inter e Milan il nuovo stadio avrà la capacità di produrre un impatto economico di circa 3 miliardi di euro all’anno, così suddivisi: 900 milioni di euro saranno a beneficio diretto di tutto il quartiere di San Siro, e 1,2 miliardi per l’area metropolitana di Milano.

L’inizio dei lavori per erigere l’impianto è in programma per il 2027, mentre la zona si sta già trasformando lentamente: nel mese di giugno del 2026, per esempio, è stata rasa al suolo la biglietteria Sud del Meazza, per quello che simbolicamente ha rappresentato il primo passo d’addio allo stadio diventato da poco centenario.