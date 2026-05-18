A Salò, affascinante cittadina sul lago di Garda, è in vendita una proprietà da 900 mq con villa elegante in stile liberty per 16 milioni di euro

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Il Lago di Garda continua a confermarsi una delle mete più ambite del mercato immobiliare di lusso italiano. Tra panorami mozzafiato, borghi storici e residenze esclusive, il lago attira da anni imprenditori, investitori e appassionati. In questo contesto si inserisce la notizia di una straordinaria villa Liberty messa in vendita a Salò, una delle località più eleganti del Garda. Salò, situata sulla costa occidentale del lago, in provincia di Brescia, vede in questi giorni messa in vendita una proprietà davvero particolare. Si tratta di una villa presentata dall’agenzia Habitat Garda, specializzata nel settore immobiliare di pregio.

La location esclusiva e gli esterni della villa in vendita Salò

Habitat Garda ha pubblicato nel suo sito l’annuncio di questa prestigiosa proprietà da 900 mq messa in vendita. La residenza sorge in una delle aree più prestigiose di Salò, a pochi passi dal centro storico ma allo stesso tempo immersa nella privacy, tra il lago e il verde della natura. Il contesto in cui si trova la proprietà è uno dei più richiesti dal mercato immobiliare italiano, specialmente per le seconde case. Salò, infatti, non è solo una bellissima location affacciata sul lago ma è anche vicina a città strategiche come Verona, Brescia e Milano.

Come scrive Habitat Garda nel sito ufficiale, la villa colpisce immediatamente per i suoi spazi esterni. L’ingresso principale si affaccia su un elegante giardino all’italiana, con una scenografica scalinata panoramica che conduce all’abitazione. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera c’è un’imponente Deodara, ovvero un cedro secolare che domina il giardino fronte lago.

Uno degli elementi più esclusivi, poi, è senza dubbio il pontile privato. Sul lago di Garda, le proprietà con accesso diretto al lago sono pochissime e rappresentano uno dei dettagli più ricercati dagli acquirenti di fascia alta. La residenza dispone, inoltre, di un grande garage sotterraneo di circa 330 metri quadrati collegato direttamente alla villa attraverso un tunnel privato che attraversa la strada. Una soluzione, anche questa, è molto rara. Al di sopra del garage si trova un secondo giardino.

Finiture e prezzo della villa Liberty a Salò

Nel piano rialzato si trova la zona giorno, caratterizzata da ambienti ampi e luminosi. Il grande salone affacciato sul lago rappresenta uno degli spazi più scenografici della casa, grazie alle ampie aperture verso l’esterno e ai pavimenti in parquet. Accanto si trovano una sala da pranzo, uno studio, la cucina con isola centrale e un bagno di servizio.

La zona notte si raggiunge attraverso una monumentale scala in marmo decorata con balaustre in ferro battuto finemente lavorate. Qui trova spazio la master suite con bagno, guardaroba e area lounge-office privata. Sullo stesso piano sono presenti altre tre camere da letto, tutte dotate di bagno en suite e affacci panoramici sul lago. Anche il piano seminterrato è stato progettato per offrire comfort di alto livello. La villa dispone infatti di una taverna, una palestra con sauna, lavanderia, stireria e persino un appartamento indipendente dedicato al personale di servizio.

Grande attenzione è stata riservata alle finiture e ai dettagli architettonici. Questa considerazione per i dettagli contribuisce a rendere la proprietà un vero unicum nel panorama immobiliare del Lago di Garda, che è uno dei laghi più instagrammati d’Italia. Secondo le informazioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, l’immobile sarebbe in vendita per 16 milioni di euro, ovvero quasi 18mila euro al metro quadrato.