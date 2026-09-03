Salernitani contro Errico Porzio: caso capricciosa con i wurstel

Un video dal maestro pizzaiolo Errico Porzio sui social ha fatto scoppiare il caso della pizza capricciosa con i wurstel a Salerno: cosa è successo

A Salerno è scoppiato il caso della pizza capricciosa con i wurstel per via di un video pubblicato sui social da Errico Porzio, noto pizzaiolo e influencer gastronomico.

Il caso della capricciosa con i wurstel a Salerno: cosa è successo

Nel video in questione si vede Errico Porzio alle prese con il forno della sua pizzeria a Salerno: dai tavoli arriva una comanda, una pizza capricciosa con i wurstel: chi gli porta l’ordinazione gli spiega come il cliente in questione sostenga che a Salerno la vera pizza capricciosa si faccia proprio con i wurstel.

Nel giro di pochi minuti il video è stato inondato di commenti: come succede puntualmente quando si parla di cucina, il popolo del web è capace di insorgere per difendere le proprie tradizioni.

“Ma quando mai a Salerno si mettono i wurstel sulla capricciosa – ha scritto un utente – non confondiamo le velleità degli anni Novanta della pizza viennese con la tradizione!”. Un altro ha parlato di “ennesima caricatura per denigrare la scuola pizzaiola salernitana rispetto a quella napoletana”, mentre su un commento rivolto a Porzio si legge “Stavolta hai preso un granchio grosso quanto il Golfo”.

Sui social è partita dunque una sorta di rivolta dei cittadini salernitani, indignati per lesa maestà gastronomica: sono arrivate decine e decine di commenti di utenti indignati per la storia dei wurstel sulla pizza capricciosa.

La risposta di Errico Porzio

Errico Porzio, di fronte agli innumerevoli commenti, ha deciso di pubblicare un nuovo video in cui chiarisce le sue reali intenzioni: “Il video della capricciosa a Salerno ha scatenato tante polemiche – ha dichiarato il pizzaiolo – in quel video ho dimostrato come si fa realmente la capricciosa, contestando, con la mia solita ironia, il modo o il gusto di chi a Salerno la mangia con i wurstel, addirittura sostenendo che in città si faccia così”.

E ancora: “In nessun modo volevo mancare di rispetto al popolo salernitano che ormai da sei anni ci accoglie con grande stima e cordialità. In nessun modo volevo screditare la loro cultura gastronomica, ed è per questo che ho trovato inqualificabile l’atteggiamento di una parte dei salernitani, di tutti quelli che in pratica hanno incitato all’odio, al disprezzo e alla cattiveria nei miei confronti.

Il maestro pizzaiolo napoletano, originario del quartiere Soccavo e discendente di un’antica famiglia di pizzaioli del Capoluogo campano, ha poi chiesto scusa ai salernitani che hanno espresso il proprio dissenso in modo civile: “Voglio invece chiedere scusa a tutte quelle persone che hanno manifestato il proprio dissenso con civiltà, attraverso commenti, post e messaggi. In un momento particolare del nostro pianeta, è proprio a quelle persone che voglio stringere la mano, invitandole a mangiare la pizza della discordia”.

In chiusura del video, Errico Porzio ha annunciato la giornata della ‘pace gastronomica’ nella sua pizzeria di Salerno con una offerta speciale: prezzo di 1 euro per la pizza capricciosa e per tutte le pizze che contengono almeno un ingrediente della capricciosa, quindi anche la margherita, la pizza con il prosciutto, con i funghi e via discorrendo.