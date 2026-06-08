Salento, scoperta nuova specie marina: si chiamerà Alberto Angela

Descritta come un "verme con le ciglia", la nuova specie marina scoperta in Salento porterà il nome del conduttore Alberto Angela: l'omaggio speciale

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Le acque del Mediterraneo si popolano di una nuova creatura che, finita di recente al centro dell’attenzione da parte degli esperti, è stata scoperta solo negli ultimi mesi. Si tratta di un “verme” marino che vive nei fondali del litorale pugliese, il cui nome – appena assegnato dai ricercatori che lo hanno studiato da vicino – è un omaggio ad Alberto Angela. Il conduttore, seguendo le orme del padre Piero Angela, è uno dei divulgatori televisivi più celebri in Italia, ed è proprio al suo impegno nei confronti della scienza che viene oggi dedicata questa nuova scoperta.

La nuova specie marina dedicata ad Alberto Angela

Il suo nome scientifico è “Myxicola albertoangelai”, ma per i profani rimarrà Alberto Angela: si tratta della nuova specie marina scoperta al largo delle coste pugliesi, un piccolo “verme con le ciglia” che è stato accuratamente studiato – e descritto – da un team internazionale di ricercatori guidato dagli esperti dell’Università del Salento. L’idea di omaggiare il celebre conduttore televisivo nasce proprio dal bagaglio culturale degli autori dello studio, recentemente pubblicato sullo “Zoologica Journal of the Linnean Society”.

“Questa specie è stata denominata così come omaggio ad Angela e al suo lavoro, votato alla promozione della conoscenza verso il grande pubblico. I suoi programmi hanno lasciato un’impronta duratura nelle nostre vite e hanno contribuito alle nostre scelte di carriera” – si legge in una nota promulgata dai ricercatori dell’Università del Salento, tra cui spiccano Matteo Putignano, Andrea Toso e Joachim Langeneck del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali.

Le caratteristiche della nuova specie marina scoperta in Salento

Proprio come suo padre Piero Angela prima di lui, anche Alberto ha ispirato intere generazioni di giovani appassionati di scienza, che attraverso i suoi programmi hanno scelto poi di studiare e inseguire la loro carriera in ambito scientifico. Ma cosa sappiamo sulla nuova creatura marina che porta il nome di Angela? Si tratta di un verme acquatico che popola i fondali del mar Mediterraneo: è un anellide polichete e appartiene alla famiglia dei “Sabellidae”. Viene descritto come un “verme con le ciglia” per via del suo aspetto piumato, che lo rende decisamente molto diverso dai comuni lombrichi che abitano la terraferma.

L’esemplare di “Myxicola albertoangelai” su cui è incentrato lo studio ha fatto la sua comparsa solo di recente: è stato scoperto al largo delle coste leccesi, e più precisamente nel tratto di mar Ionio che lambisce l’abitato di Santa Caterina di Nardò. Grazie all’impegno dei ricercatori, che hanno combinato l’analisi morfologica tradizionale con le più innovative tecniche genetiche, lo studio ha permesso di individuare questa nuova specie marina.

Come gli altri “vermi” appartenenti alla famiglia dei “Sabellidae”, anche questa creatura ha tra le sue caratteristiche principali un apparato branchiale a forma di ventaglio, come riporta il “Corriere della Sera”. Il “Myxicola albertoangelai” scava un tunnel nel fango o nella roccia, sul fondo del mare, da cui estrae una corona di tentacoli che somiglia appunto ad un ventaglio colorato. Questa struttura svolge una doppia funzione: serve per respirare, come se le “piume” fossero delle branchie, e permette di catturare il cibo – la creatura si nutre di microscopici organismi marini che fluttuano nell’acqua.