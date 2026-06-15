Quando iniziano i saldi estivi del 2026 in Italia, tutte le date: ecco il calendario del periodo di sconti nelle varie regioni del nostro Paese

Tornano i saldi estivi, il momento atteso da tanti italiani per fare acquisti a prezzi scontati: scopriamo le date di inizio e di fini nelle varie regioni del nostro Paese e anche le regole per gli esercenti e per i clienti.

Quando iniziano i saldi estivi 2026 in Italia

I saldi estivi 2026 iniziano sabato 4 luglio praticamente in tutta Italia, fatta eccezione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano che seguono calendari diversi. Per quanto riguarda Trento, i commercianti determinano liberamente quando effettuare i saldi e possono farlo per un massimo di 60 giorni durante questa estate.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, il periodo di sconti parte giovedì 16 luglio e termina domenica 16 agosto, date che valgono per tutti i Comuni tranne Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: queste località seguono un altro calendario, vale a dire da venerdì 21 agosto a venerdì 18 settembre.

In alcune regioni vale il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi: tra queste troviamo la Campania, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Toscana e il Veneto. Lo stesso divieto vale per 15 giorni prima della data di inizio in Calabria, Puglia e Valle d’Aosta. Possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo, invece, per l’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria e la Sicilia, quest’ultima presente nella classifica ISPRA e SNPA 2026 dedicata alle regioni con il mare più pulito d’Italia.

Confcommercio e Federazione Moda Italia, in vista dell’inizio dei saldi estivi, hanno ricordato le indicazioni fondamentali per effettuare gli acquisti seguendo le norme di sicurezza e trasparenza, rivolgendosi sia agli esercenti che ai clienti.

La possibilità di cambiare un capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità dei commercianti, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non sia conforme: in questo caso il negoziante deve ripararlo sostituirlo e qualora ciò non risulti possibile, la legge prevede la riduzione o la restituzione del prezzo pagato, a patto che il compratore denunci il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Provare i capi non è obbligatorio per i negozi ed è rimesto alla discrezionalità dei negozianti; tutti i prodotti proposto in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo; gli esercenti devono indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Sul sito di Confcommercio si legge inoltre che “le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless“.

Saldi estivi 2026: calendario regione per regione