Dove vive il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Sal da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino: il retroscena sulla vita del cantante

Giornalista pubblicista, caporedattore di InItalia. Esperto di sport e spettacolo, scrive anche di attualità, politica e cronaca (locale e nazionale).

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai agli archivi, con la vittoria di Sal da Vinci e la sua canzone intitolata “Per sempre sì“. Il cantante, il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino, ha trionfato davanti a Sayf e Ditonellapiaga, arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto (quarta posizione per Arisa, quinta per il duo Fedez e Masini). Ma chi è Sal da Vinci e dove vive?

Chi è Sal da Vinci, vincitore di Sanremo 2026

Salvatore Michael Sorrentino è nato a New York il 7 aprile 1969. In quel periodo il padre, il cantante e attore Mario da Vinci (al secolo Alfonso Sorrentino), era infatti in tournée negli Stati Uniti d’America, dove fu raggiunto dalla moglie Nina.

Nonostante sia nato negli States, Sal da Vinci è poi cresciuto a Napoli e il legame con la città partenopea è diventato indissolubile, tanto da farne un marchio di fabbrica anche per quanto riguarda la sua produzione artistica: è uno dei principali interpreti della canzone napoletana contemporanea (oltre che cantante, Sal da Vinci ha inoltre esperienze da attore).

Anche il suo legame con Sanremo è speciale: nel 1992 ha preso parte al concorso canoro “Una voce per Sanremo” all’interno della trasmissione “Domenica in”, con Toto Cutugno e Alba Parietti. La sua prima partecipazione al Festival risale al 2009, con la canzone “Non riesco a farti innamorare“, scritta assieme a Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio. Si era classificato al terzo posto al termine della manifestazione canora.

Il suo successo più noto al grande pubblico, perlomeno fino alla vittoria di Sanremo 2026, era “Rossetto e caffè“, brano scritto con Luca Barbato e Vincenzo D’Agostino, certificato doppio disco di platino. Nel 2025, proprio per interpretare questa canzone assieme ai TheKolors, era tornato a Sanremo per la serata Cover.

Quest’anno, il ritorno all’Ariston è stato trionfale: la sua canzone “Per sempre sì” si è aggiudicata la vittoria ed è già diventata un tormentone, a Napoli ma non solo.

Dove vive Sal da Vinci, cantante di “Per sempre sì” a Sanremo 2026

La canzone “Per sempre sì” con cui Sal da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 è una promessa di matrimonio rinnovata per l’eternità. L’artista è sposato dal 1992 con Paola Pugliese, con cui ha avuto due figli: Francesco, nato nel 1993 e Annachiara, nata nel 1998.

Attualmente, Salvatore Michael Sorrentino vive a Napoli, e più precisamente, nel prestigioso quartiere Chiaia, tra i più esclusivi della città partenopea. La sua casa è un appartamento collocato all’ultimo piano di un edificio moderno. Il tratto distintivo dell’abitazione è il panorama incredibile di cui può godere: la vista, infatti, è sul Golfo di Napoli e Capri.

Stando a quanto riportato da ‘Idealista’ proprio in occasione della partecipazione di Sal da Vinci a Sanremo 2026, nel quartiere Chiaia di Napoli il costo di un’abitazione per l’acquisto può raggiungere i 4.664 euro al m2.

Per chi, invece, punta a una diversa soluzione contrattuale per un eventuale trasloco a Chiaia, può essere utile sapere che le case in affitto in questo prestigioso quartiere di Napoli partono da un prezzo di circa 490 euro al mese, ma tale cifra può decollare fino ad arrivare anche a 10.000 euro in caso di appartamenti più grandi e prestigiosi.