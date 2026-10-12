Castagne, cioccolato e borghi in festa: dalla Sagra delle Castagne di Soriano a CioccoTuscia a Viterbo

Il calendario di sagre e feste d’autunno si accende tra profumi di bosco, vini corposi e dolci alla nocciola, mentre i borghi si riempiono di colori caldi e mercatini tipici. È la stagione in cui i prodotti del sottobosco incontrano l’olio nuovo, le prime zuppe fumanti e le ricette della tradizione contadina dell’area di Viterbo, da gustare passeggiando tra vicoli di pietra e panorami che sfumano nel rosso e nell’oro.

In provincia di Viterbo, ottobre 2026 è un invito a rallentare e assaggiare: dalle atmosfere medievali della Sagra delle Castagne – Soriano tra storia e leggenda ai weekend golosi di CioccoTuscia 2026, la cultura dei dolci sapori, fino ai profumi di bosco che avvolgono la Sagra della Castagna e del fungo porcino a San Martino al Cimino, ogni fine settimana diventa l’occasione per scoprire un volto diverso della Tuscia.

Gli appuntamenti in provincia di Viterbo

Sagra delle Castagne – Soriano tra storia e leggenda – Soriano nel Cimino (VT), dal 2 al 18 ottobre 2026.

Antica sagra che unisce rievocazioni storiche e celebrazione della castagna, con il paese addobbato e scene ispirate a eventi reali e leggende tramandate nel tempo.

– Soriano nel Cimino (VT), dal 2 al 18 ottobre 2026. Antica sagra che unisce rievocazioni storiche e celebrazione della castagna, con il paese addobbato e scene ispirate a eventi reali e leggende tramandate nel tempo. CioccoTuscia 2026, la cultura dei dolci sapori – Viterbo (VT), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026.

Evento enogastronomico a Viterbo dedicato al cioccolato e ai dolci, con numerosi stand e un’area show cooking per dimostrazioni gratuite di pasticceri professionisti.

– Viterbo (VT), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026. Evento enogastronomico a Viterbo dedicato al cioccolato e ai dolci, con numerosi stand e un’area show cooking per dimostrazioni gratuite di pasticceri professionisti. Cioccofest e Festa della Castagna a Caprarola – Caprarola (VT), dal 10 al 11 ottobre e dal 17 al 18 ottobre 2026.

Festival del cioccolato e Festa della Castagna nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, con produttori artigianali, enogastronomia, degustazioni, animazione, area giochi e musica.

– Caprarola (VT), dal 10 al 11 ottobre e dal 17 al 18 ottobre 2026. Festival del cioccolato e Festa della Castagna nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, con produttori artigianali, enogastronomia, degustazioni, animazione, area giochi e musica. Sagra del Marrone di Latera – Latera (VT), dal 17 al 26 ottobre 2026.

Manifestazione dedicata al marrone di Latera con degustazione di caldarroste e vino locale nel centro storico e numerose iniziative collaterali.

– Latera (VT), dal 17 al 26 ottobre 2026. Manifestazione dedicata al marrone di Latera con degustazione di caldarroste e vino locale nel centro storico e numerose iniziative collaterali. Sagra della Castagna e del fungo porcino a San Martino al Cimino – Viterbo (VT), dal 18 al 19 ottobre e dal 25 al 26 ottobre 2026.

Sagra dedicata alla castagna in un borgo vicino Viterbo, con iniziative volte a valorizzare uno dei prodotti più importanti dell’economia locale e ad attirare numerosi visitatori.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell'Antiquariato di Viterbo – Viterbo (VT), il 18 ottobre 2026.

A Viterbo, tra Largo Benedetto Croce e Piazza dei Caduti, il mercatino mensile dell’antiquariato offre arredi, oggetti vintage e banchi specializzati, servito da un vicino parcheggio, all’ombra di edifici storici.