Novembre in provincia di Viterbo: gli eventi e le sagre
Festa del vino e dell’olio novello e BolsenaSee Fest “Araun”: l’autunno si assapora
Il calendario di feste e appuntamenti accompagna l’autunno tra prodotti tipici di stagione, tradizioni e occasioni per ritrovarsi. Nell’area di Viterbo, i sapori del vino e dell’olio novello si accordano con l’atmosfera raccolta delle giornate di novembre.
In provincia, Vignanello propone la Festa del vino e dell’olio novello, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre; a Bolsena è in programma il BolsenaSee Fest “Araun”, dal 19 al 22, mentre il 29 novembre a Orte si tiene Orte in Cantina – Percorso enogastronomico e culturale.
Gli appuntamenti in provincia di Viterbo
- Festa del vino e dell'olio novello – Vignanello (VT), dal 6 al 8 novembre e dal 13 al 15 novembre 2026.
Festa dedicata al vino e all’olio novello nelle vie medievali di Vignanello, con degustazioni tra profumi di uva appena vinificata, olive in molitura e caldarroste nel borgo antico.
- BolsenaSee Fest “Araun” – Bolsena (VT), dal 19 al 22 novembre 2026.
Festival interculturale a Betzingen/Reutlingen con prodotti enogastronomici del territorio, musica dal vivo, degustazioni e momenti conviviali, pensato come ponte di amicizia tra Italia e Germania.
- Orte in Cantina – Percorso enogastronomico e culturale – Orte (VT), il 29 novembre 2026.
Percorso itinerante tra degustazioni di vino e visita al centro storico, con un’esperienza di interesse socio-culturale.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino dell'Antiquariato di Viterbo – Viterbo (VT), il 15 novembre 2026.
Mercatino mensile dell’antiquariato tra Largo Benedetto Croce e Piazza dei Caduti a Viterbo, con banchi di antiquariato, modernariato, collezionismo e specialisti del settore, servito da un vicino parcheggio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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