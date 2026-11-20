Festa del vino e dell’olio novello e BolsenaSee Fest “Araun”: l’autunno si assapora

Il calendario di feste e appuntamenti accompagna l’autunno tra prodotti tipici di stagione, tradizioni e occasioni per ritrovarsi. Nell’area di Viterbo, i sapori del vino e dell’olio novello si accordano con l’atmosfera raccolta delle giornate di novembre.

In provincia, Vignanello propone la Festa del vino e dell’olio novello, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre; a Bolsena è in programma il BolsenaSee Fest “Araun”, dal 19 al 22, mentre il 29 novembre a Orte si tiene Orte in Cantina – Percorso enogastronomico e culturale.

Gli appuntamenti in provincia di Viterbo

Festa del vino e dell'olio novello – Vignanello (VT), dal 6 al 8 novembre e dal 13 al 15 novembre 2026.

Festa dedicata al vino e all’olio novello nelle vie medievali di Vignanello, con degustazioni tra profumi di uva appena vinificata, olive in molitura e caldarroste nel borgo antico.

– Vignanello (VT), dal 6 al 8 novembre e dal 13 al 15 novembre 2026. Festa dedicata al vino e all’olio novello nelle vie medievali di Vignanello, con degustazioni tra profumi di uva appena vinificata, olive in molitura e caldarroste nel borgo antico. BolsenaSee Fest “Araun” – Bolsena (VT), dal 19 al 22 novembre 2026.

Festival interculturale a Betzingen/Reutlingen con prodotti enogastronomici del territorio, musica dal vivo, degustazioni e momenti conviviali, pensato come ponte di amicizia tra Italia e Germania.

– Bolsena (VT), dal 19 al 22 novembre 2026. Festival interculturale a Betzingen/Reutlingen con prodotti enogastronomici del territorio, musica dal vivo, degustazioni e momenti conviviali, pensato come ponte di amicizia tra Italia e Germania. Orte in Cantina – Percorso enogastronomico e culturale – Orte (VT), il 29 novembre 2026.

Percorso itinerante tra degustazioni di vino e visita al centro storico, con un’esperienza di interesse socio-culturale.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell'Antiquariato di Viterbo – Viterbo (VT), il 15 novembre 2026.

Mercatino mensile dell’antiquariato tra Largo Benedetto Croce e Piazza dei Caduti a Viterbo, con banchi di antiquariato, modernariato, collezionismo e specialisti del settore, servito da un vicino parcheggio.