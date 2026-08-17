Dalla Partita a Scacchi di Marostica a Made in Malga: l’autunno goloso in provincia di Vicenza

Il profumo di mosto e funghi nei boschi annuncia giornate più fresche, tavole ricche di sapori intensi e colori che virano all’oro e al rame. È il tempo in cui i prodotti della terra tornano protagonisti, tra formaggi di malga, birre artigianali, risi locali e piatti che preparano con dolcezza alla stagione fredda, in un’atmosfera che nelle valli e nelle campagne della zona di Vicenza sa già di primo autunno.

Nella provincia il calendario si riempie di appuntamenti tra storia, gusto e tradizione: ad Asiago si alternano i sapori di Made in Malga e le spine del Mountain Beer Festival, mentre a Marostica va in scena la celebre Partita di Scacchi a personaggi viventi, che trasforma la piazza in un grande teatro all’aperto. E ancora, dalle antiche fiere di paese alle feste dedicate al riso, ogni weekend diventa un’occasione per esplorare borghi e sapori.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

Made in Malga – Asiago (VI), dal 4 al 6 settembre 2026.

Made in Malga trasforma Asiago in vetrina nazionale dei formaggi di montagna, con laboratori, degustazioni, masterclass, mostra mercato, proiezioni, escursioni in malga ed eventi dedicati a produttori e appassionati.

– Asiago (VI), dal 4 al 6 settembre 2026. Made in Malga trasforma Asiago in vetrina nazionale dei formaggi di montagna, con laboratori, degustazioni, masterclass, mostra mercato, proiezioni, escursioni in malga ed eventi dedicati a produttori e appassionati. Mountain Beer Festival – Asiago (VI), dal 4 al 6 settembre 2026.

Nei giardini di Piazza Carli si svolge il Mountain Beer Festival, rassegna dedicata alle migliori birre artigianali di montagna, in contemporanea con Made in Malga.

– Asiago (VI), dal 4 al 6 settembre 2026. Nei giardini di Piazza Carli si svolge il Mountain Beer Festival, rassegna dedicata alle migliori birre artigianali di montagna, in contemporanea con Made in Malga. Torna a Marostica la Partita di Scacchi a personaggi viventi – Marostica (VI), dal 4 al 5 settembre 2026.

Marostica rievoca la celebre partita a scacchi con personaggi viventi, in una grande messa in scena storica con costumi fastosi, cortei, parate e spettacoli in Piazza degli Scacchi.

– Marostica (VI), dal 4 al 5 settembre 2026. Marostica rievoca la celebre partita a scacchi con personaggi viventi, in una grande messa in scena storica con costumi fastosi, cortei, parate e spettacoli in Piazza degli Scacchi. Antica Fiera del Soco – Grisignano di Zocco (VI), dal 11 al 16 settembre 2026.

L’Antica Fiera del Soco trasforma il paese in un grande polo dell’artigianato veneto, con fiera dei cavalli, antichi mestieri, specialità enogastronomiche, spettacoli, musica e attività per bambini.

– Grisignano di Zocco (VI), dal 11 al 16 settembre 2026. L’Antica Fiera del Soco trasforma il paese in un grande polo dell’artigianato veneto, con fiera dei cavalli, antichi mestieri, specialità enogastronomiche, spettacoli, musica e attività per bambini. Festa del Riso – Grumolo delle Abbadesse (VI), dal 18 al 22 settembre 2026.

La Festa del Riso è dedicata alla degustazione del “risoto dea badessa”, ricetta segreta tramandata da anni, con serate di ballo liscio, musica per i giovani e spettacolo per bambini.