Sapori d’autunno tra ViWine Festival e Sagra Poenta e Bacalà

Il profumo di mosto e castagne accompagna i colori caldi dei vigneti e dei boschi, mentre le prime serate fresche invitano a cercare piatti più avvolgenti e sapori di terra. È il periodo in cui la campagna si riempie di ortaggi, frutta e prodotti tipici di stagione, e le tavole si accendono di ricette che raccontano una tradizione contadina ancora viva nel territorio berico e nella città di Vicenza.

In questo scenario, la provincia diventa un grande calendario di appuntamenti tra sagre, fiere e mercatini: dalle specialità vinicole e gastronomiche del ViWine Festival al profumo di sugo d’anatra della Sagra dei Bigoli co’ l’Arna di Zanè, fino ai classici sapori della tradizione con la Sagra Poenta e Bacalà di Thiene. Un mese ideale per scoprire i paesi del Vicentino seguendo il filo del gusto.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

Fiera Franca e Fiera d'Autunno a Bassano – Bassano del Grappa (VI), dal 1 al 4 ottobre 2026.

A Bassano la Fiera Franca propone esposizione di bestiame, Concorso del Bue Grasso e attività commerciali, affiancata dalla Fiera d’Autunno in centro storico con numerose bancarelle di artigianato e specialità gastronomiche locali.

– Bassano del Grappa (VI), dal 1 al 4 ottobre 2026. A Bassano la Fiera Franca propone esposizione di bestiame, Concorso del Bue Grasso e attività commerciali, affiancata dalla Fiera d’Autunno in centro storico con numerose bancarelle di artigianato e specialità gastronomiche locali. ViWine Festival a Vicenza eccellenze vinicole e gastronomiche locali – Vicenza (VI), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Il ViWine Festival trasforma Piazza dei Signori e il centro storico di Vicenza in un percorso di degustazione di vini locali e piatti della tradizione, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

– Vicenza (VI), dal 2 al 4 ottobre 2026. Il ViWine Festival trasforma Piazza dei Signori e il centro storico di Vicenza in un percorso di degustazione di vini locali e piatti della tradizione, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio. Sagra dei Bigoli co’ l’Arna – Zanè (VI), dal 2 al 4 ottobre 2026.

La Sagra dei Bigoli co’ l’Arna a Zanè propone specialità gastronomiche tradizionali, musica e momenti di socialità, con protagonista il piatto tipico a base di bigoli e anatra.

– Zanè (VI), dal 2 al 4 ottobre 2026. La Sagra dei Bigoli co’ l’Arna a Zanè propone specialità gastronomiche tradizionali, musica e momenti di socialità, con protagonista il piatto tipico a base di bigoli e anatra. Distillerie aperte – Villaga (VI), il 4 ottobre 2026.

Distillerie Aperte permette di visitare quattro distillerie della provincia, con visite guidate e degustazioni enogastronomiche per conoscere da vicino produzione, segreti e tradizioni dei maestri distillatori.

– Villaga (VI), il 4 ottobre 2026. Distillerie Aperte permette di visitare quattro distillerie della provincia, con visite guidate e degustazioni enogastronomiche per conoscere da vicino produzione, segreti e tradizioni dei maestri distillatori. Festa della patata e del wurstel – Arzignano (VI), dal 8 al 11 ottobre 2026.

Ad Arzignano torna la Festa della patata e del wurstel, dedicata alla valorizzazione di queste specialità con proposte gastronomiche e momenti conviviali.

– Arzignano (VI), dal 8 al 11 ottobre 2026. Ad Arzignano torna la Festa della patata e del wurstel, dedicata alla valorizzazione di queste specialità con proposte gastronomiche e momenti conviviali. Pomopero, mostra espositiva di mele e pere – Lusiana Conco (VI), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Pomo Pero a Lusiana è una mostra espositiva di antiche varietà di mele e pere, affiancata da un mercato di prodotti tipici e DE.CO. e da attività dedicate a sostenibilità, cultura locale e buon cibo.

– Lusiana Conco (VI), dal 10 al 11 ottobre 2026. Pomo Pero a Lusiana è una mostra espositiva di antiche varietà di mele e pere, affiancata da un mercato di prodotti tipici e DE.CO. e da attività dedicate a sostenibilità, cultura locale e buon cibo. Pomo Pero – Scambio Sementi e Mercatino dei Fiori a Lusiana – Lusiana Conco (VI), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Il Pomo Pero di Lusiana presenta antiche varietà di mele e pere, con mercato di prodotti tipici e DE.CO. e un programma di iniziative sulla sostenibilità del territorio, la cultura locale e le produzioni tradizionali.

– Lusiana Conco (VI), dal 10 al 11 ottobre 2026. Il Pomo Pero di Lusiana presenta antiche varietà di mele e pere, con mercato di prodotti tipici e DE.CO. e un programma di iniziative sulla sostenibilità del territorio, la cultura locale e le produzioni tradizionali. Mostra dei Prodotti Agroalimentari d'Autunno – Noventa Vicentina (VI), il 11 ottobre 2026.

La Mostra dei Prodotti Agroalimentari d’Autunno a Noventa Vicentina è una fiera che anima piazza e centro storico con prodotti agricoli a chilometro zero, florovivaismo, specialità enogastronomiche, artigianato e commercio locale.

– Noventa Vicentina (VI), il 11 ottobre 2026. La Mostra dei Prodotti Agroalimentari d’Autunno a Noventa Vicentina è una fiera che anima piazza e centro storico con prodotti agricoli a chilometro zero, florovivaismo, specialità enogastronomiche, artigianato e commercio locale. Sagra Poenta e Bacalà – Thiene (VI), dal 23 al 26 ottobre 2026.

Sagra dedicata al piatto tipico “polenta e baccalà” a Thiene, per riscoprire una secolare tradizione gastronomica berica.

– Thiene (VI), dal 23 al 26 ottobre 2026. Sagra dedicata al piatto tipico “polenta e baccalà” a Thiene, per riscoprire una secolare tradizione gastronomica berica. CioccolandoVi a Vicenza – Vicenza (VI), dal 23 al 25 ottobre 2026.

Rassegna nel centro storico di Vicenza dedicata al cioccolato, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e proposte di qualità.

– Vicenza (VI), dal 23 al 25 ottobre 2026. Rassegna nel centro storico di Vicenza dedicata al cioccolato, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e proposte di qualità. Antica fiera di San Simeone – Marostica (VI), il 25 ottobre 2026.

Festa del patrono San Simeone e del Ringraziamento a Marostica, con mostra mercato di prodotti agricoli tipici, giochi popolari, artisti di strada e benedizione dei frutti autunnali e dei trattori.