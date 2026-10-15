Vicenza e provincia: gli eventi e le sagre di novembre
Tra la Festa d’autunno di Valdagno e l’Antica fiera di San Martino a Breganze, novembre profuma di sapori tipici
Il profumo di castagne arrostite e vino nuovo accompagna giornate più lente, colori caldi e tavole che tornano a riempirsi di piatti confortanti. È il tempo dei prodotti tipici di stagione, dei primi assaggi di vini giovani e delle specialità legate alla campagna che si prepara all’inverno: un momento perfetto per rallentare e ritrovare tradizioni semplici ma autentiche, tra colline, borghi e piazze illuminate.
Nella provincia di Vicenza questo periodo diventa un invito a uscire e curiosare tra sagre e fiere storiche: dalla Festa d’autunno di Valdagno alla Fiera dei Santi ad Asiago, fino all’Antica fiera di San Martino di Breganze, novembre 2026 è un mese da segnare in agenda per chi ama l’enogastronomia e le atmosfere di paese.
Gli appuntamenti in provincia di Vicenza
- Festa d'autunno – Valdagno (VI), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026.
Festa d’autunno con musica, buon cibo, artigianato, giochi e animazione per adulti e bambini.
- Fiera dei Santi ad Asiago – Asiago (VI), il 2 novembre 2026.
Storica Fiera dei Santi nel centro di Asiago, con numerose bancarelle colorate che propongono merci e prodotti di vario genere lungo strade e piazze.
- Antica fiera di San Martino – Breganze (VI), dal 6 al 8 novembre 2026.
Antica fiera di San Martino a Breganze, tradizionale appuntamento del paese che si rinnova annualmente.
- Fiera di Santa Caterina – Barbarano Mossano (VI), il 22 novembre 2026.
Antica fiera di Santa Caterina a Barbarano con centinaia di bancarelle di merci varie, affiancata da una mostra di prodotti tipici locali e da un’esposizione di meccanizzazione agricola.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino Antiquariato a Marostica – Marostica (VI), il 1 novembre 2026.
Mercatino di antiquariato e oggettistica in piazza Castello a Marostica, occasione per curiosare tra numerose bancarelle e passeggiare nel centro storico.
- Unico Il mercato del fatto a mano – Vicenza (VI), il 7 novembre 2026.
Mercato dedicato al fatto a mano, al design e alle autoproduzioni, con proposte creative e artigianali.
- Mercatino dell'antiquariato, collezionisto e vintage – Vicenza (VI), il 8 novembre 2026.
Mercatino dell’antiquariato, collezionismo e vintage diffuso tra piazze e vie del centro storico di Vicenza, con punti informativi, mappe e possibilità di abbinare la visita a brunch, musei, mostre e shopping.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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